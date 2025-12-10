Dybala, post d’amore alla Roma per spegnere le voci d’addio: Oriana e Soulé commentano così...
Paulo Dybala e la Roma. La storia andrà avanti. Questo è il messaggio che lo stesso argentino ha voluto mandare sui propri social. Su Instagram, infatti, il calciatore ha pubblicato una sua foto durante l'allenamento, scrivendo in descrizione una "&" e taggando il club giallorosso. Il risultato è stato la composizione: "Dybala & Roma": due nomi uniti, anche in futuro.
Dybala e la Roma insieme ancora: spente le voci di addio
Un modo elegante, un post d'amore per spengere le voci di un eventuale addio per raggiungere l'amico Paredes in Argentina al Boca Juniors. Ma è ancora presto, Dybala e la Roma proseguiranno insieme. Il contenuto social ha subito scatenato i tanti tifosi, ma non solo. Il club giallorosso stesso ha commentato con l'emoticon del fuoco. "Aiaaa" ha scritto la moglie del giocatore, Oriana Sabatini, mentre Soulé ha aggiunto: "Que fachero", ossia "Che bello, che stile".