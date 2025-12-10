Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala, post d’amore alla Roma per spegnere le voci d’addio: Oriana e Soulé commentano così...

Il percorso dell'argentino e del club proseguirà assieme. Una semplice lettera tra i due nomi ha mandato in visibilio i tifosi
1 min
TagsRomaDybala
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Paulo Dybala e la Roma. La storia andrà avanti. Questo è il messaggio che lo stesso argentino ha voluto mandare sui propri social. Su Instagram, infatti, il calciatore ha pubblicato una sua foto durante l'allenamento, scrivendo in descrizione una "&" e taggando il club giallorosso. Il risultato è stato la composizione: "Dybala & Roma": due nomi uniti, anche in futuro.

Dybala e la Roma insieme ancora: spente le voci di addio

Un modo elegante, un post d'amore per spengere le voci di un eventuale addio per raggiungere l'amico Paredes in Argentina al Boca Juniors. Ma è ancora presto, Dybala e la Roma proseguiranno insieme. Il contenuto social ha subito scatenato i tanti tifosi, ma non solo. Il club giallorosso stesso ha commentato con l'emoticon del fuoco. "Aiaaa" ha scritto la moglie del giocatore, Oriana Sabatini, mentre Soulé ha aggiunto: "Que fachero", ossia "Che bello, che stile".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

I nomi per il mercatoN'Dicka in Coppa d'Africa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS