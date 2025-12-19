Dopo le due vittorie consecutive tra Europa League e campionato contro Celtic e Como, torna in campo la Roma . Big match all'Allianz Stadium contro la Juventus del grande ex Luciano Spalletti . L'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida.

13:56

Terminata a conferenza stampa di Gasperini

13:55

"Soulé? Ha delle caratteristiche che piacciono alla gente

Gasperini conclude parlando di Soulé: "Molto soddisfatto di lui, come di tutti quanti. La squadra gioca con grande spirito e ha il consenso dei propri tifosi, anche quando non riesce a raggiungere il risultato sperato. Questa è la cosa più importante. Lui ha delle caratteristiche particolari che piacciono di più alla gente" .

13:53

La lezione tattica di Gasperini: "Cosa non mi piace del calcio di oggi"

Gasperini parla dell'aspetto tattico del calcio italiano: "Per fortuna il calcio è fatto d tante componenti, si può giocare bene o male in tanti modi, come fare risltati. Altrimenti se fosse riduttivo non piacerebbe così tanto. C'è spazio per le novità, per i piccoli dettagli. Quello che non mi piace è la situazione del portiere, bisognerà trovare il modo di velocizzare. C'è la regola degli 8 secondi che viene applicata pochissimo. Poi quando viene messa la palla a terra passa 30 secondi prima di giocare. L'altra cosa che mi piace poco è il tempo con cui gioca il portiere: il Como contro l'Inter ha avuto il pallone sul poritere 51 volte, e non piace alla gente. Il calcio è giocare in avanti, il passaggio indietro da metà campo al portiere...Non piace al pubblico, che vuole vedere i contrasti, i dribbling e il gioco in avanti. Il rischio è quello che diventi un calcio brutto, più simile al calcetto, che è molto brutto da vedere. Quando vedo il portiere che tiene palle 20/30 secondi non mi piace".

13:50

"Hermoso ha un affaticamento. Sull'assenza di Ndicka..."

"Hermoso ha un affaticamento, speriamo di recuperarlo in tempo. Vorrei toccare il meno possibile la squadra. Per portare Celik devi spostare un esterno, Mancini, ecc. Non è l'ideale, però l'assenza di Ndicka ci costringe a fare delle prove. Se manca anche Hermoso ci mette in difficoltà. Rensch, come Celik potrei considerarlo anche per un ruolo nel tridente difensivo".

13:48

Gasperini: "La Juve è sempre stata un riferimento"

Gasperini sulla Juve: "Normale che quando giochi contro di loro, in tutta Europa, c'è sempre grande motivazione. C'è sempre rivalità, si avverte in tutte le piazze. Questo comportamento finisce per temprare, trova sempre gente motivata contro. E anziché diventare uno svantaggio a volte li sprona, almeno una volta era così. Nella mia carriera la Juve è sempre stata un riferimento, quando batti loro, anche se non mi è successo spesso, voleva dire che eri competitivo. Anche nelle stagioni meno buone rimane sempre tra le migliori".

13:46

"Spalletti? Rapporto amichevole, da quando è alla Juve ci sentiamo meno"

Gasperini su Spalletti: "Il rapporto con Luciano è sicuramente amichevole. Quando era l'Inter ci eravamo incontrati a cena, anche in Nazionale ci sentivamo spesso, è venuto anche a Zingonia a seguire gli allenamenti. Adesso alla Juve ci sentiamo poco ma ci saluteremo cordialmente. Non è mai facile subentrare a stagione in corso, ma sta cercando di portare quello che è il suo calcio. Mi sembra che anche la Juve sia migliorata e cresciuta, incontrarli è sempre difficile, con giocatori di livello. Sempre una partita di valore. Un bel parametro per noi per misurarci, quanto possiamo essere competitivi".

13:43

Gasperini glissa sul mercato

Gasperini è stato poi interpellato nel commentare le trattative di mercato: "Niente di tutto questo, mi dispiace [ride, ndr]. Domani c'è una partita importante, anche per la Juve lo è che vogliono agganciarci e noi li vogliamo tenere distanti e possibilmente aumentare il distacco. Bello arrivare a giocare questo tipo di partita a Torino con questa classifica. Per tutto il resto c'è tempo e nonè questo il momento".

13:41

"Il gruppo ha motivazioni forti"

Gasperini prosegue: "Credo che noi siamo stati bravi, perché 15 partite è già una buona striscia sulla quale poter dare indicazioni. Non so se siamo tra le più forti, ce ne sono tante molto brave e forti. I ragazzi sono stati forti in questo scorcio di campionato in quasi tutte le partite, anche quelle in cui non siamo riuscite a vincere. Per il resto è un gruppo che ha motivazioni sempre forti e credo sia cresciuto anche sotto l'aspetto tecnico e come compattezza di squadra. La forza sono stati i pochi gol presi, ma nelle settimane ha sempre costruito delle opportunità e il gol è sempre riuscito a trovarlo ultimamente".

13:39

Gasperini su Dybala

Sul centravanti: "L'importante è averlo". Su Dybala: "Vediamo, oggi lo testiamo. Vediamo se è in grado di giocare dall'inizio, uno spezzone o in panchina. Un giocatore del suo livello non ha carenze di motivazioni. Speriamo possa avere la possibilità di giocare sui livelli che ci si aspetta da lui".

13:38

Gasperini: "Ecco perché ho preferito la Roma alla Juve"

"Ho preferito il progetto della Roma alla Juve perché era più difficile [ride, ndr]. Sono contento di come è andata. ora ci giochiamo questa partita importantissima. La Juve rimane una grandissima squadra, forte che ha sempre la possibilità di continuare a rinforzarsi. Nel Dna c'è sempre 'intenzione di giocare ai massimi livelli. Noi arriviamo alla partita da due belle prestazioni e ora dobbiamo misurarci con questa squadra con il campionato nella fase più bella".

13:36

Inizia la conferenza stampa di Gasperini

Le prime parole di Gasperini in conferenza: "Dovbyk non è ancora recuperato anche se si sta allenando da giorni, ha ancora delle difficoltà a calciare. il Resto ci siamo tutti, tranne i ragazzi della Coppa d'Africa. Qualche problema con Hermoso ma speriamo di risolvere".

13:35

A breve l'inizio della conferenza

13:25

Dybala-Soulé, aria di rivincita

13:20

Le probabili formazioni di Spalletti e Gasperini

13:10

Attesa per la conferenza di Gasperini prima di Roma-Juve

Attesa per l'inizio della conferenza di Gian Piero Gasperini: inizio programmato per le 13:30 dalla sala stampa del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.

Centro Sportivo "Fulvo Bernardini" - Trigoria