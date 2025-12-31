Il dato da record sull'Olimpico e il Tre Fontane: quanti tifosi hanno visto la Roma dal vivo nel 2025

Che sia stato un 2025 da ricordare per la Roma lo dicono i numeri, i punti conquistati sul campo e il dato degli spettatori ospitati sugli spalti dello stadio Olimpico , in occasione delle partite casalinghe della prima squadra maschile, e del " Tre Fontane ", per le gare della formazione femminile. Un anno da record sotto ogni punto di vista per il club guidato dalla famiglia Friedkin.

Roma, 2025 da record in campo e sugli spalti

L’Olimpico si conferma uno degli stadi più pieni d’Italia, chiaramente quando gioca la Roma. Il merito è dei nostri tifosi, che nel 2025 hanno stabilito il record di presenze con l’attuale capienza e fatto registrare ben 15 dei 76 sold-out conseguiti con l’attuale Proprietà. Il Tre Fontane è stato l'impianto più frequentato dell'intera Serie A Femminile.

Lo spettacolo delle migliaia di bandiere giallorosse sugli spalti il 6 marzo scorso, in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, è certamente la foto di copertina di questo 2025 che si avvia alla conclusione.

Un anno che si è aperto con il sold-out nel derby del 5 gennaio vinto due a zero, a cui hanno fatto seguito altri otto “tutto esaurito”, fino a quello del 18 maggio contro il Milan. Anche in questo caso, una vittoria da incorniciare insieme all’ultima presenza ufficiale di Claudio Ranieri davanti al proprio pubblico in veste di allenatore, che ha permesso di stabilire il record ancora imbattuto di presenze allo Stadio Olimpico con l’attuale capienza. Per l’occasione, 68.143 tifosi hanno cantato come sempre a squarciagola il nostro inno “Roma Roma Roma”, dando vita ad una versione live da brividi che è stata incisa sul lato B della riedizione del disco in vinile di recente pubblicazione.

Con l’avvicendamento in panchina tra Ranieri e Gasperini, la nuova stagione si è aperta come si era conclusa la precedente: altri 6 sold-out contro Bologna, Torino, Verona, Inter, Napoli e Genoa. E il meglio deve ancora venire.

Vogliamo quindi ringraziare tutti i romanisti che in questi mesi sono passati 1.561.950 volte attraverso i tornelli dello Stadio Olimpico per colorarlo di giallorosso, sostenere la squadra e rendere più bello il nostro 2025!

Un ringraziamento che si estende anche ai tifosi della Roma Femminile, che grazie alla loro costante presenza al Tre Fontane lo hanno reso lo stadio con la maggiore affluenza della Serie A Femminile.