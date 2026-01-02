Roma, Baldanzi si ferma: infortunio muscolare, con l’Atalanta non convocato
Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:45. Tra le scelte del tecnico giallorosso spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, che non figura nell’elenco dei giocatori chiamati per la sfida a causa di un problema muscolare accusato in allenamento al retto femorale destro.
Roma, i convocati di Gasperini per l'Atalanta
Di seguito i calciatori a disposizione.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini;
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli;
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.