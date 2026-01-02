Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Baldanzi si ferma: infortunio muscolare, con l’Atalanta non convocato

Le convocazioni giallorosse per la sfida di Bergamo: out l'ex Empoli
1 min
TagsRomaGasperiniBaldanzi
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:45. Tra le scelte del tecnico giallorosso spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, che non figura nell’elenco dei giocatori chiamati per la sfida a causa di un problema muscolare accusato in allenamento al retto femorale destro.

Roma, i convocati di Gasperini per l'Atalanta

Di seguito i calciatori a disposizione.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini;
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli;
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Amorim spiazza la Roma su ZirkzeeDovbyk al Genoa dalla Roma, De Rossi sul mercato: “Escono nomi che…”

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS