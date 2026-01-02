Un tifoso chiede a Dybala di firmare il rinnovo: in aeroporto lui reagisce così

La Roma è in partenza per Bergamo, dove domani alle 20:45 affronterà l' Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A . Prima della partenza dall'aeroporto, i giocatori si sono fermati a fare foto e firmare autografi: tra questi, in particolare, Paulo Dybala .

La richiesta di un tifoso a Dybala e la sua reazione

Mentre accoglieva le richieste dei tifosi, un tifoso giallorosso gli ha chiesto di firmare il rinnovo con il club: "Paole', firma". La Joya non ha reagito in maniera particolare, ma ha continuato a fare foto e firmare autografi. Il contratto dell'argentino andrà a scadenza il 30 giugno 2026.