Un tifoso chiede a Dybala di firmare il rinnovo: in aeroporto lui reagisce così
La Roma è in partenza per Bergamo, dove domani alle 20:45 affronterà l'Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A. Prima della partenza dall'aeroporto, i giocatori si sono fermati a fare foto e firmare autografi: tra questi, in particolare, Paulo Dybala.
La richiesta di un tifoso a Dybala e la sua reazione
Mentre accoglieva le richieste dei tifosi, un tifoso giallorosso gli ha chiesto di firmare il rinnovo con il club: "Paole', firma". La Joya non ha reagito in maniera particolare, ma ha continuato a fare foto e firmare autografi. Il contratto dell'argentino andrà a scadenza il 30 giugno 2026.