martedì 6 gennaio 2026
Infortunio Dovbyk, l'attaccante segna e si fa male: le telecamere lo inquadrano in lacrime in panchina

Dalla rete del definitivo 2-0 al "Via del Mare" al problema fisico che ha costretto l'ucraino ad uscire a pochi minuti dal triplice fischio
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Artem Dovbyk, tra gol ed infortunio. Prima la rete del raddoppio della Roma al "Via del Mare" di Lecce, arrivata al minuto 71 della sfida contro la squadra di Di Francesco, poi il problema fisico che ha costretto l'attaccante ucraino ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco, dopo essere subentrato al posto di Evan Ferguson. L'immagine in panchina nel finale di gara preoccupa Gasperini e Massara, anche in chiave mercato.

Dovbyk, gol ed infortunio in Lecce-Roma: l'immagine in panchina preoccupa Gasperini e Massara

Dopo essere rimasto ai box per circa un mese e mezzo, Artem Dovbyk ha accusato un nuovo problema muscolare, richiamando immediatamente l'attenzione dello staff medico della Juventus. L'ucraino ha poi alzato bandiera bianca, costringendo Gasperini al cambio, con l'ingresso del giovane Romano nel finale. L'ex Girona è apparso affranto in panchina, addirittura in lacrime quando si è accomodato nei pressi del compagno di reparto Ferguson, a cui alla fine ha spiegato anche la dinamica che ha portato all'infortunio.

 

 

