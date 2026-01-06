Infortunio Dovbyk, l'attaccante segna e si fa male: le telecamere lo inquadrano in lacrime in panchina

Dovbyk, gol ed infortunio in Lecce-Roma: l'immagine in panchina preoccupa Gasperini e Massara

Dopo essere rimasto ai box per circa un mese e mezzo, Artem Dovbyk ha accusato un nuovo problema muscolare, richiamando immediatamente l'attenzione dello staff medico della Juventus. L'ucraino ha poi alzato bandiera bianca, costringendo Gasperini al cambio, con l'ingresso del giovane Romano nel finale. L'ex Girona è apparso affranto in panchina, addirittura in lacrime quando si è accomodato nei pressi del compagno di reparto Ferguson, a cui alla fine ha spiegato anche la dinamica che ha portato all'infortunio.