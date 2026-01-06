Lecce-Roma diretta: segui la sfida di Serie A LIVE

17:27

Lecce, Trinchera: "Mercato? Non stravolgeremo l'organico"

Trinchera a Dazn: "Abbiamo dalla nostra il pubblico delle grandi occasioni. Mercato? Non stravolgeremo l'organico, accontenteremo chi sta giocando poco e siamo pronti a cogliere al volo le opportunità che si presetneranno. Crediamo molto in Stulic e Camarda, il gol va ricercato attraverso il lavoro e il gioco. Sono gli attaccanti di riferimento e crediamo molto in loro".

Pisilli e Ramadani prima di Lecce-Roma

Pisilli a Dazn: "Sono molto carico, spero di aiutare la squadra a portare a casa il risultato. L'abbiamo preparata bene, se giochi in mezzo ai due devi stare più attento alla fase difensiva, alla riconquista, valutare se ci sono due centrocampisti dentro, se sei trequartista sei più libero. L'importante è che vinciamo la partita e che portiamo a casa i tre punti".

Ramadani a Dazn: "Devo verticalizzare di più, col tempo arriverà. Sono sempre lì per aiutare i miei compagni, voglio vincere, fare risultato con loro. Carico Camarda e Stulic, se daranno tutti verranno sostenuti. Questo è l'ambiente a Lecce. Spero che uno di loro segni anche oggi".

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Sottil, Camarda, Banda. A disposizione: Samooja, Bleve, Kouassi, Siebert, Jean, Pèrez, Ndaba, Helgason, Sala, Marchwinski, Stulic, N’Dri. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Mirra, Angelino, Lulli, Romano, Soulé, Dovbyk, Tsimikas. Allenatore: Gasperini.

Il Lecce ospita la Roma: l'orario

L'orario del calcio d'inizio della sfida tra Lecce e Roma e in programma alle ore 18.

Stadio Via del Mare - Lecce