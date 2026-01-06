Gasperini e Massara, il video rubato del colloquio di mercato a Lecce: il retroscena

Lecce-Roma è dietro l'angolo. Intanto, dalla Puglia, arriva un segnale di distensione tra due figure chiave del club, cioè l’allenatore Gasperini e Massara. Dopo i toni accesi registrati nei giorni scorsi, ieri sera, nell’hotel che ospita la Roma in Salento, i due sono stati immortalati mentre conversavano dopo cena. Il video è stato girato da un tifoso ed è circolato rapidamente sui social. Il confronto sembra apparentemente sereno, lontano dai riflettori, ma carico di significato. L’argomento del colloquio appare evidente e non lascia spazio a molti dubbi: il calciomercato invernale.