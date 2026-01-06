Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini e Massara, il video rubato del colloquio di mercato a Lecce: il retroscena

L'allenatore e il direttore sportivo si sono incontrati dopo cena per parlare di mercato in un hotel
2 min
TagsRomaGasperinimassara
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Lecce-Roma è dietro l'angolo. Intanto, dalla Puglia, arriva un segnale di distensione tra due figure chiave del club, cioè l’allenatore Gasperini e Massara. Dopo i toni accesi registrati nei giorni scorsi, ieri sera, nell’hotel che ospita la Roma in Salento, i due sono stati immortalati mentre conversavano dopo cena. Il video è stato girato da un tifoso ed è circolato rapidamente sui social. Il confronto sembra apparentemente sereno, lontano dai riflettori, ma carico di significato. L’argomento del colloquio appare evidente e non lascia spazio a molti dubbi: il calciomercato invernale. 

Roma, Gasperini vuole i rinforzi 

Gasperini vuole vincere a Roma e sta premendo da settimane per accelerare le operazioni in entrata, soprattutto in attacco. Il tecnico si aspettava di poter già contare su Raspadori, l’ex Napoli individuato come rinforzo ideale, ma l’affare non si è ancora chiuso. Resta alta anche l’attenzione su Zirkzee, un altro nome caldo sulla lista desideri di Gasperini. Intanto, domani sono attesi a Trigoria i Friedkin.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La previsione dell'algoritmoSvolta per Bove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS