Gasperini e Massara, il video rubato del colloquio di mercato a Lecce: il retroscena
Lecce-Roma è dietro l'angolo. Intanto, dalla Puglia, arriva un segnale di distensione tra due figure chiave del club, cioè l’allenatore Gasperini e Massara. Dopo i toni accesi registrati nei giorni scorsi, ieri sera, nell’hotel che ospita la Roma in Salento, i due sono stati immortalati mentre conversavano dopo cena. Il video è stato girato da un tifoso ed è circolato rapidamente sui social. Il confronto sembra apparentemente sereno, lontano dai riflettori, ma carico di significato. L’argomento del colloquio appare evidente e non lascia spazio a molti dubbi: il calciomercato invernale.
Roma, Gasperini vuole i rinforzi
Gasperini vuole vincere a Roma e sta premendo da settimane per accelerare le operazioni in entrata, soprattutto in attacco. Il tecnico si aspettava di poter già contare su Raspadori, l’ex Napoli individuato come rinforzo ideale, ma l’affare non si è ancora chiuso. Resta alta anche l’attenzione su Zirkzee, un altro nome caldo sulla lista desideri di Gasperini. Intanto, domani sono attesi a Trigoria i Friedkin.