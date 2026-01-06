Corriere dello Sport.it
Dove vedere Lecce-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Il primo turno infrasettimanale del 2026 pone di fronte le squadre allenate da Di Francesco e Gasperini: le probabili scelte di formazione
Serie A, Lecce, Roma

Archiviato il ko di Bergamo con l'Atalanta, la Roma di Gian Piero Gasperini fa visita al Lecce del grande ex Eusebio Di Francesco, in occasione dell'ultima giornata del girone d'andata di questa Serie A. Giallorossi orfani della difesa titolare, con N'Dicka impegnato in Coppa d'Africa e il duo Mancini-Hermoso appiedato per un turno dal giudice sportivo. I salentini, dal canto loro, sono reduci dal prezioso pareggio di Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti. Ancora squalificato il tecnico dei padroni di casa.

Lecce-Roma, l'orario

Lecce-Roma andrà in scena oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 18 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Lecce-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Di Francesco e Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani; Pierotti, Kaba, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco (squalificato, in panchina Del Rosso).

A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Siebert, Jean, Sala, Helgason, Kouassi, Sottil, N'Dri, Camarda, Gorter, Marchwinski.

Indisponibili: Berisha, Coulibaly, Frucht, T. Morente. Squalificati: Di Francesco (all.). Diffidati: Ramadani, D. Veiga.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angelino, Tsimikas, Lulli, Mirra, Pisilli, Romano, Ferguson, El Shaarawy.

Indisponibili: Gollini, N'Dicka, Bailey, Baldanzi, Pellegrini. Squalificati: Mancini, Hermoso. Diffidati: Cristante, Wesley.

 

