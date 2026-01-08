Florenzi, tutta la verità sulla Roma, Totti e De Rossi. E quella chiamata di Mourinho: “Litighi con tutti…”

Florenzi: "Ero fuori rosa alla Roma e Mourinho mi chiamò..."

L'emozione nel diventare capitano della Roma e la telefonata di Mourinho, Florenzi entra nei dettagli: "Divento capitano perché Totti e De Rossi salutano e vanno via. L’avevo già fatto quando non c’erano loro, però è stata una grande responsabilità e un grande onore. Giocare a Roma è differente, la città è tanto passionale. Per me Totti è stato l’unico calciatore superiore al club. Io avrei voluto fare il percorso di Totti e De Rossi, andare via mi è dispiaciuto, sarei rimasto per tutta la carriera. Però ho scoperto altre realtà che mi hanno dato tanto. Hanno fatto passare la storia che volevo andare via e invece non era vero. Dopo il Valencia e prima del Psg io resto alla Roma da fuori rosa. In quel momento c’è Mourinho, che mi chiama e mi dice: ‘Mi spieghi perché tu sei fuori rosa? Perché mi hanno detto che tu hai litigato con tutti, ma io non sono un pirla e sono andato a chiedere. Tu non hai litigato con nessuno, tutti parlano bene di te’. Io avrei voluto giocare con lui e lui mi voleva, ma qualcun altro glielo ha impedito. Non so se ero scomodo per la società, ma se ci sono riusciti con Totti e De Rossi, pensa con Florenzi".