Gian Piero Gasperin i, quel dico e non dico. Anzi: quel dico e che basta. È soddisfatto, e molto, della sua Roma, le da un 7 in pagella, ma sul mercato non si nasconde. "Parliamo troppo di giocatori che non ci sono. Molte società non sai niente e poi li presentano. E quando li presentano ti accorgi che li hanno presi. Noi andiamo avanti mesi, mesi e mesi a parlare di giocatori che... E nel frattempo giochiamo campionato e coppe con questi ragazzi qua, che sono straordinari. Però, stiamo alimentando tutte le trasmissioni e i media di giocatori che non sono della Roma". Difficile essere più chiaro di così. "In attacco c'è emergenza, per Ferguson c'è una forte e dolorosa contusione, non riusciva più a correre. Speriamo possa recuperare in qualche giorno".

Gasperini e le parole su Dybala

Gasperini ha poi aggiunto, coccolando Dybala che ha giocato una partita straordinaria ma fatica ancora a tirare e segnare: "Magari aspetta le partite che devono essere sbloccate (ride, ndr). Sono contento così, l'importante è che continui a giocare e si diverta a giocare. Quello che abbiamo visto stasera è un repertorio straordinario. Lo abbiamo visto a Lecce e in altre partite. Ritroverà la capacità di calciare forte come faceva prima".

Le parole di Gasperini su Raspadori

Gasperini su Raspadori, che domani dovrebbe dare una risposta alla Roma, dice: "Si possono avere dubbi nello scegliere la Roma in questo momento? Non entro in questo argomento, è abbastanza antipatica la cosa, quindi parlo solamente dei miei calciatori che stanno facendo una prestazione, una dietro l'altra, sempre meglio. Si tratta anche di una questione di rispetto verso questi giocatori che stanno dando veramente il massimo. Se ci saranno altri giocatori qui alla Roma, allora... Antipatica perché? Perché non va bene parlare di giocatori che sono in un'altra squadra".

La battuta di Gasp su Wesley

Al netto del mercato, Gasperini è di buon umore e si capisce dalle parole su Wesley: "Ha avuto una brutta influenza intestinale, ma quando poi finisce finisce. Stamattina stava bene ed è venuto con noi. Quando è entrato era una freccia. A saperlo lo lascio a casa pure la prossima volta". Infine, due battute su Svilar: "Portiere di assoluto valore. Mi dispiace che non giochi in nazionale, spero la cosa si risolva". Intanto, però, se lo gode lui.