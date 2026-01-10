Roma, lo sfottò dei tifosi in curva alla Lazio è virale: c'entra uno striscione esposto a Ponte Milvio

"'E. Ritrovata a Ponte Milvio... Chi l'avesse smarrita contatti P.zza Farnese 67, Roma". Lo sfottò dei tifosi della Roma è virale. Nel corso del match all'Olimpico con il Sassuolo, in curva Sud sono comparsi due striscioni, posizionati pochi metri al di sotto di una lettera E: celeste su sfondo bianco. Preciso il riferimento alla Lazio e alla sede dell'ambasciata di Francia in Italia, reso ancor più evidente dall'aggiunta bandiera francese al termine del testo. Altrettanto chiaro a cosa si riferissero i tifosi romanisti.