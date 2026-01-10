Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, lo sfottò dei tifosi in curva alla Lazio è virale: c'entra uno striscione esposto a Ponte Milvio

Nel corso del match all'Olimpico contro il Sassuolo i supporters giallorossi hanno sfruttato un errore dei rivali sportivi: quale
2 min
TagsRomaLazioBrigitte Bardot
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"'E. Ritrovata a Ponte Milvio... Chi l'avesse smarrita contatti P.zza Farnese 67, Roma". Lo sfottò dei tifosi della Roma è virale. Nel corso del match all'Olimpico con il Sassuolo, in curva Sud sono comparsi due striscioni, posizionati pochi metri al di sotto di una lettera E: celeste su sfondo bianco. Preciso il riferimento alla Lazio e alla sede dell'ambasciata di Francia in Italia, reso ancor più evidente dall'aggiunta bandiera francese al termine del testo. Altrettanto chiaro a cosa si riferissero i tifosi romanisti.

Errore nello striscione dei tifosi laziali per Brigitte Bardot, lo sfottò della curva Sud

Nei giorni scorsi, infatti, i tifosi della Lazio hanno ricordato, proprio a Ponte Milvio, Brigitte Bardot. Ma nel messaggio di commiato per l'attrice e modella francese c'era una E di troppo: au revoire anziché au revoir. Un assist imperdibile per pungere gli acerrimi rivali sportivi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

