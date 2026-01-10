Roma-Sassuolo diretta: risultato in tempo reale della partita di Serie A LIVE
In attesa di sviluppi dal mercato, la Roma di Gasperini torna in campo per sfidare il Sassuolo di Grosso nella 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi vanno a caccia di altri punti per scalare la classifica dopo la vittoria in casa del Lecce, accogliendo allo Stadio Olimpico i neroverdi, reduci da solo tre punti conquistate nelle ultime cinque partite. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
18:49
+++ Roma - Sassuolo 0-0 a fine primo tempo +++
Con un tiro di Dybala poco pericoloso, termina 0-0 il primo tempo di Roma - Sassuolo in un Olimpico gelido. Svilar, durante la partita, più volte è corso in mezzo al campo per cercare di riscaldarsi
18:46
45' - Tre minuti di recupero
Tre minuti di recupero nel primo tempo di Roma - Sassuolo
18:46
44' - Ferguson direttamente negli spogliatoi
Ferguson direttamente negli spogliatoi
18:41
40' - Roma - Sassuolo 0-0: inquadrato Ryan Friedkin
Il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Le telecamere inquadrano Ryan Friedkin tra l'infreddolito e il perplesso
18:39
38' - Fuori Ferguson, dentro El Shaarawy
Fuori Ferguson, che si tocca la parte bassa della schiena, e dentro El Shaarawy
18:38
37' - Ferguson ancora dolorante, si scalda El Shaarawy
Ferguson avverte ancora dolore alla schiena, si scalda El Shaarawy
18:25
25' - Ancora Svilar decisivo
Sulla successiva punizione schema del Sassuolo, pallone sui piedi di Fadera che tira dal limite dell'area: Svilar, ancora una volta determinante, manda in angolo
18:24
24' - Giallo anche per Gasperini, furioso
Gasperini si infuria per il giallo a Hermoso. Non le manda a dire a arbitro e quarto uomo e viene ammonito anche lui
18:24
23' - Ammoniti Koné e Hermoso
Ammonito Koné per una trattenuta in mezzo al campo su Laurienté. Un minuto dopo ammonito anche Hermoso per un fallo su Fadera
18:22
20' - Roma pericolosa con Soulé
Roma pericolosa con Soulé ma il tiro dalla trequarti dell'argentino termina a lato
18:19
Roma - Sassuolo: quanti spettatori all'Olimpico
Quanti spettatori all'Olimpico per Roma - Sassuolo: il dato finale è di 60.713 presenze. Un centinaio i sostenitori del Sassuolo
18:18
16 ' - Svilar salva su Koné
Svilar salva su Koné lanciato a rete. Senza l'uscita del portiere la Roma sarebbe passata in svantaggio. Difesa (Ghilardi in primis) posizionata malissimo
18:16
15' - Colpo alla schiena per Ferguson, momentaneamente fuori
Colpo alla schiena da Idzes per Ferguson, momentaneamente fuori dal campo. Dopo un paio di minuti l'irlandese rientra in campo e sembra correre bene
18:15
All'Olimpico Bove in versione tifoso
All'Olimpico c'è Edoardo Bove in versione tifoso, tutte le immagini
18:12
11' - Mancini salva su Laurienté
Brutta uscita di Ghilardi, il pallone arriva a Laurentié che con due falcate va in area romanista. Mancini è bravissimo a togliergli il pallone dai piedi e a salvare la Roma
18:11
10' - Gasperini si infuria con Ferguson
Ferguson sbaglia un movimento sulla trequarti, Gasperini si infuria e gli spiega, a modo suo, dove posizionarsi
18:07
6' - Gioco frammentato, la Roma fa la partita e Dybala impegna Muric
Primi 5' senza grandi occasioni, con il gioco frammentato. Poi al 6' tiro di Dybala ma Muric non si fa sorprendere
18:01
+++ 1' - Iniziata Roma - Sassuolo +++
Iniziata Roma - Sassuolo. In tribuna il vice presidente Ryan Friedkin
17:58
Quanti bambini che fanno la Dybala Mask
Tra Roma e Sassuolo, quasi tutti i bambini che entrano in campo fanno la Dybala Mask. Paulo se ne accorge e sorride
17:56
Roma e Sassuolo, tra poco l'ingresso in campo: Matic scherza con Svilar
Battute e sorrise tra Matic e Svilar prima dell'ingresso in campo: i due si conoscono benissimo e, oltre che amici, sono stati compagni alla Roma. Matic è il capitano del Sassuolo
17:49
Roma, Wesley parte dalla panchina
Sembrava dover saltare la sfida, ma alla fine Wesley c'è e partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. LEGGI TUTTO
17:39
Roma, attenta a Pinamonti: la statistica
La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in Serie A: ben cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo). L'ultima rete è arrivata il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.
17:32
Massara smentisce Robinio Vaz e Zirkzee: "Molto improbabile"
"La società? Siamo allineati, certamente. È sempre bello quando viene a Roma, ma il confronto è quotidiano, la vicinanza è continua. Abbiamo un unico obiettivo di far crescere questa squadra e questa società. Gasperini? C'è un confronto costante che fa parte del nostro mestiere. Robinio Vaz? Un grande talento, ma in questo momento è improbabile: non credo il Marsiglia se ne voglia privare ora. E poi nel caso ci sarebbe una concorrenza agguerritissima. Zirkzee? Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, con il cambio di allenatore non vogliono avere movimenti. Mi appare assai improbabile che cambino idea. Ferguson? È qui e ci dà una grande mano, la sua crescita è costante, siamo contenti e felici di vederlo in campo stasera. Vedremo poi come andrà avanti".
17:27
Massara su Raspadori: "Sapremo tutto domani"
Il ds Massara nel pre-partita: "Raspadori? Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi. Domani? È plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro tutto lo scenario".
17:25
Carnevali su Matic e Raspadori: "Se ha la possibilità..."
Carnevali nel pre-partita: "I pochi punti fanno parte del nostro campionato, dobbiamo tener conto che abbiamo chiuso il girone d'andata con 23 punti. Siamo consapevoli delle nostre forze e di quello che possiamo dare. Matic? Un campione, aldilà del giocatore sul campo. Aiuta i ragazzi nello spogliatoio, sta facendo delle cose importanti per noi, uno dei migliori acquisti fatti negli ultimi anni. Mercato? Muharemović non andrà via a gennaio, poi la nostra filosofia è molto semplice: valorizziamo i giovani da anni e continueremo a farlo. Raspadori? Un rapporto speciale, ragazzo straordinario. Nella Roma può essere una pedina importante: se ha la possibilità di venirci, gli auguro di farlo perché è un grande club".
17:20
Celik: "Roma, oggi dobbiamo vincere"
Celik nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Oggi dobbiamo vincere, dobbiamo restare alti in classifica. Gasperini? Lavoriamo tanto, lavoriamo sui dettagli, con lui sono cresciuto tanto e sono contento".
17:17
Ferguson parte titolare e allontana le voci sul futuro
Partirà titolare Evan Ferguson, protagonista negli ultimi giorni di alcune voci di mercato. L'attaccante, due gol nelle ultime tre partite di campionato, ha però allontanato queste indiscrezioni con le sue parole. LEGGI QUI
17:11
Sassuolo, la formazione ufficiale di Grosso
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
17:08
Roma-Sassuolo, gli ultimi precedenti sorridono ai giallorossi
La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato, in particolare le due più recenti senza subire gol. I precedenti sorridono ai giallorossi, a caccia di maggior continuità dopo gli ultimi risultati.
17:06
Mercato, la Roma aspetta il sì di Raspadori
La testa va ora al campo e alla sfida contro il Sassuolo, anche se nelle ultime ore l'attenzione dei tifosi giallorossi è stata rivolta all'attesa per la risposta di Raspadori, con il 'sì' sempre più vicino ma anche l'inserimento dell'Atalanta nella trattativa. LEGGI QUI
17:04
Roma a caccia di punti per staccare la Juve
La classifica attuale vede Roma e Juve condividere il quarto posto con 36 punti. I bianconeri sfideranno la Cremonese lunedì sera, i giallorossi hanno la chance di portarsi momentaneamente a +3, ma anche di scavalcare il Napoli e raggiungere il Milan, entrambe però con due partite ancora da giocare.
17:02
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (C), Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
17:00
Roma-Sassuolo, Gasperini sfida Grosso: fischio d'inizio alle 18
La Roma di Gasperini torna in campo: reduce dalla vittoria in casa del Lecce, sfida il Sassuolo di Grosso per conquistare altri punti importanti per la classifica. Fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 18, segui il match in diretta con tutti gli aggiornamenti.
