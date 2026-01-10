Roma-Sassuolo diretta: risultato in tempo reale della partita di Serie A LIVE

Il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Le telecamere inquadrano Ryan Friedkin tra l'infreddolito e il perplesso

Gasperini si infuria per il giallo a Hermoso. Non le manda a dire a arbitro e quarto uomo e viene ammonito anche lui

Brutta uscita di Ghilardi, il pallone arriva a Laurentié che con due falcate va in area romanista. Mancini è bravissimo a togliergli il pallone dai piedi e a salvare la Roma

17:58

Quanti bambini che fanno la Dybala Mask

Tra Roma e Sassuolo, quasi tutti i bambini che entrano in campo fanno la Dybala Mask. Paulo se ne accorge e sorride

17:56

Roma e Sassuolo, tra poco l'ingresso in campo: Matic scherza con Svilar

Battute e sorrise tra Matic e Svilar prima dell'ingresso in campo: i due si conoscono benissimo e, oltre che amici, sono stati compagni alla Roma. Matic è il capitano del Sassuolo

17:49

Roma, Wesley parte dalla panchina

Sembrava dover saltare la sfida, ma alla fine Wesley c'è e partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. LEGGI TUTTO

17:39

Roma, attenta a Pinamonti: la statistica

La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in Serie A: ben cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo). L'ultima rete è arrivata il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.

17:32

Massara smentisce Robinio Vaz e Zirkzee: "Molto improbabile"

"La società? Siamo allineati, certamente. È sempre bello quando viene a Roma, ma il confronto è quotidiano, la vicinanza è continua. Abbiamo un unico obiettivo di far crescere questa squadra e questa società. Gasperini? C'è un confronto costante che fa parte del nostro mestiere. Robinio Vaz? Un grande talento, ma in questo momento è improbabile: non credo il Marsiglia se ne voglia privare ora. E poi nel caso ci sarebbe una concorrenza agguerritissima. Zirkzee? Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, con il cambio di allenatore non vogliono avere movimenti. Mi appare assai improbabile che cambino idea. Ferguson? È qui e ci dà una grande mano, la sua crescita è costante, siamo contenti e felici di vederlo in campo stasera. Vedremo poi come andrà avanti".

17:27

Massara su Raspadori: "Sapremo tutto domani"

Il ds Massara nel pre-partita: "Raspadori? Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi. Domani? È plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro tutto lo scenario".

17:25

Carnevali su Matic e Raspadori: "Se ha la possibilità..."

Carnevali nel pre-partita: "I pochi punti fanno parte del nostro campionato, dobbiamo tener conto che abbiamo chiuso il girone d'andata con 23 punti. Siamo consapevoli delle nostre forze e di quello che possiamo dare. Matic? Un campione, aldilà del giocatore sul campo. Aiuta i ragazzi nello spogliatoio, sta facendo delle cose importanti per noi, uno dei migliori acquisti fatti negli ultimi anni. Mercato? Muharemović non andrà via a gennaio, poi la nostra filosofia è molto semplice: valorizziamo i giovani da anni e continueremo a farlo. Raspadori? Un rapporto speciale, ragazzo straordinario. Nella Roma può essere una pedina importante: se ha la possibilità di venirci, gli auguro di farlo perché è un grande club".

17:20

Celik: "Roma, oggi dobbiamo vincere"

Celik nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Oggi dobbiamo vincere, dobbiamo restare alti in classifica. Gasperini? Lavoriamo tanto, lavoriamo sui dettagli, con lui sono cresciuto tanto e sono contento".

17:17

Ferguson parte titolare e allontana le voci sul futuro

Partirà titolare Evan Ferguson, protagonista negli ultimi giorni di alcune voci di mercato. L'attaccante, due gol nelle ultime tre partite di campionato, ha però allontanato queste indiscrezioni con le sue parole. LEGGI QUI

17:11

Sassuolo, la formazione ufficiale di Grosso

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

17:08

Roma-Sassuolo, gli ultimi precedenti sorridono ai giallorossi

La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato, in particolare le due più recenti senza subire gol. I precedenti sorridono ai giallorossi, a caccia di maggior continuità dopo gli ultimi risultati.

17:06

Mercato, la Roma aspetta il sì di Raspadori

La testa va ora al campo e alla sfida contro il Sassuolo, anche se nelle ultime ore l'attenzione dei tifosi giallorossi è stata rivolta all'attesa per la risposta di Raspadori, con il 'sì' sempre più vicino ma anche l'inserimento dell'Atalanta nella trattativa. LEGGI QUI

17:04

Roma a caccia di punti per staccare la Juve

La classifica attuale vede Roma e Juve condividere il quarto posto con 36 punti. I bianconeri sfideranno la Cremonese lunedì sera, i giallorossi hanno la chance di portarsi momentaneamente a +3, ma anche di scavalcare il Napoli e raggiungere il Milan, entrambe però con due partite ancora da giocare.

17:02

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (C), Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

17:00

Roma-Sassuolo, Gasperini sfida Grosso: fischio d'inizio alle 18

La Roma di Gasperini torna in campo: reduce dalla vittoria in casa del Lecce, sfida il Sassuolo di Grosso per conquistare altri punti importanti per la classifica. Fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 18, segui il match in diretta con tutti gli aggiornamenti.

Stadio Olimpico - Roma