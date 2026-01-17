Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Incredibile Roma, Bailey non convocato all'ultimo momento: cosa è successo

Il giamaicano era stato inserito nella lista dei convocati di Gasperini per la sfida contro il Torino, salvo poi essere rimosso: il motivo
2 min
Roma

Roma

ROMA - Ancora problemi per la lista convocati della Roma di Gasperini, già priva di numerosi giocatori e ora con una nuova e ulteriore assenza. Stavolta si tratta di Leon Bailey, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino ma poi rimosso all'ultimo momento. "Bailey non è partito per indisposizione all’ultimo momento", il messaggio del club giallorosso che annuncia così un'altra pesante assenza per la Roma nella trasferta granata.

Torino-Roma, si ferma anche Bailey: i convocati

Con questa ulteriore assenza, ecco la lista dei convocati di Gasperini per Torino-Roma.

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini

Attaccanti: Soulé, Dybala, Arena, Vaz, Malen

Assenti: Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy e Bailey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

