Incredibile Roma, Bailey non convocato all'ultimo momento: cosa è successo

ROMA - Ancora problemi per la lista convocati della Roma di Gasperini, già priva di numerosi giocatori e ora con una nuova e ulteriore assenza. Stavolta si tratta di Leon Bailey, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino ma poi rimosso all'ultimo momento. "Bailey non è partito per indisposizione all’ultimo momento", il messaggio del club giallorosso che annuncia così un'altra pesante assenza per la Roma nella trasferta granata.