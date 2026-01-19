Retroscena Dybala: da dove arriva la pizza diventata virale e perché non è proprio una novità
Dybala come Mourinho. Anni fa fu José a pubblicare una foto mentre in treno, dopo una vittoria della Roma, mangiava una pizza accompagnata da una coca cola. Ieri sera, invece, è stato Paulo Dybala che ha pubblicato la foto della pizza da mangiare in pullman con una didascalia che è diventata immediatamente virale: "Oggi abbiamo il permesso". Cosa intendeva dire l'argentino? Per prima cosa che Gasperini e il suo staff sono attentissimi, molto più che altri allenatori, alla forma fisica e al peso. Secondo che non è una novità così clamorosa: spesso dopo le partite ai giocatori, non solo della Roma, viene consentita una pizza. A patto però che ci sia una soluzione comoda.
La pizza di Dybala dopo il Torino: da dove arriva e perché
I club, infatti, cercano sempre pizzerie nei pressi dello stadio, per far sì che le 40 o più pizze ordinate per squadra e staff, arrivino se non proprio bollenti quantomeno tiepide. Altrimenti digerirle di sera sarebbe un problema e l'effetto controproducente. Nel caso di Torino, inteso come granata, questa possibilità c'è, visto che la pizzeria da cui arrivavano i cartoni dista poche centinaia di metri dallo stadio. Un'ottima notizia per tutti, come dimostra la foto di Dybala. Felice per il gol, l'assist e pure per la sua margherita.