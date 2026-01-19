Retroscena Dybala: da dove arriva la pizza diventata virale e perché non è proprio una novità

Dybala come Mourinho. Anni fa fu José a pubblicare una foto mentre in treno, dopo una vittoria della Roma, mangiava una pizza accompagnata da una coca cola. Ieri sera, invece, è stato Paulo Dybala che ha pubblicato la foto della pizza da mangiare in pullman con una didascalia che è diventata immediatamente virale: "Oggi abbiamo il permesso". Cosa intendeva dire l'argentino? Per prima cosa che Gasperini e il suo staff sono attentissimi, molto più che altri allenatori, alla forma fisica e al peso. Secondo che non è una novità così clamorosa: spesso dopo le partite ai giocatori, non solo della Roma, viene consentita una pizza. A patto però che ci sia una soluzione comoda.