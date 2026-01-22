La dolce dedica di Anastasia Conti a Pisilli: cosa ha scritto sui social la nipote di Bruno Conti

Niccolò Pisilli è stato il protagonista indiscusso di Roma-Stoccarda 2-0, valida per la settima giornata della Fase Campionato di Europa League. Nel post partita ha incassato le parole d'elogio di Gian Piero Gasperini, che non ha ritenuto azzardato il paragone con Tardelli ("Magari non ha quella velocità, ma ha tempi di inserimento e calcia benissimo"). Ma appena prenderà il telefono tra le mani riceverà anche un bel messaggio d'amore sui social.