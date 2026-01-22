La dolce dedica di Anastasia Conti a Pisilli: cosa ha scritto sui social la nipote di Bruno Conti
Niccolò Pisilli è stato il protagonista indiscusso di Roma-Stoccarda 2-0, valida per la settima giornata della Fase Campionato di Europa League. Nel post partita ha incassato le parole d'elogio di Gian Piero Gasperini, che non ha ritenuto azzardato il paragone con Tardelli ("Magari non ha quella velocità, ma ha tempi di inserimento e calcia benissimo"). Ma appena prenderà il telefono tra le mani riceverà anche un bel messaggio d'amore sui social.
Anastasia Conti la dedica a Pisilli su Instagram: "Ti amo"
Su Instagram, Anasatasia Conti, nipote di Bruno, ha infatti condiviso il post della Roma con l'urlo di gioia di Pisilli dopo il gol dell'1-0 aggiungendo un "ti amo" che vale più di mille parole. Nella strories successiva Anastasia Conti ha poi condiviso una foto del suo Niccolò con il cuore trafitto da una freccia. Galeotta fu la Roma. Pisilli fa il pieno di buone vibrazioni.