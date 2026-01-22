Roma-Stoccarda diretta Europa League: segui la sfida LIVE

La Roma di Gian Piero Gasperini torna a giocare in Europa League nella 7ª e penultima giornata della fase campionato. I giallorossi, che continuano a lavorare sul mercato e pensano già alla sfida contro il Milan , ospitano allo Stadio Olimpico lo Stoccarda con cui in classifica condividono la stessa posizione e gli stessi punti (9° posto con 12 punti raccolti fin qui). Fischio d'inizio alle ore 21: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:57

Roma e Stoccarda entrano in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo accolte dal boato dell'Olimpico: è tutto pronto per l'inizio della sfida.

20:45

Roma-Stoccarda, un quarto d'ora al fischio d'inizio

Sale sempre di più l'attesa, ad un quarto d'ora dal fischio d'inizio. Intanto vengono mostrate le immagini di Totti nella zona degli spogliatoi, uno spettatore speciale per questa sfida europea. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

20:39

Massara: "Mercato? Valuteremo altre opportunità"

Così il ds Massara nel pre-partita: "Turnover? L'interpretazione è quella che abbiamo tante partite da giocare e quindi dobbiamo attingere a tutte le risorse della squadra. Siamo fiduciosi sulla partita di stasera. Mercato? Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità, magari dando priorità alla zona offensiva. La società si farà trovare pronta per nuove occasioni. Angelino è stato a lungo fuori, ora sta decisamente meglio ed è tornato in gruppo, siamo fiduciosi di recuperarlo il prima possibile. La sua forma sta nettamente migliorando. Contiamo molto sui ragazzi giovani che stanno crescendo. Pisilli ha già più di 50 partite con la Roma, ha dimostrato il suo valore e sarà importante per il resto della stagione".

20:35

Gasperini non si smentisce: turnover in ottica Milan

Formazione iniziale in piena ottica turnover per Gasperini, che alla vigilia aveva annunciato: "La partita col Milan è quella di maggior attenzione al momento: il campionato merita maggior attenzione". E infatti in panchina ci sono Cristante, N'Dicka, Dybala, Mancini e Wesley.

20:27

La Roma entra in campo: boato dell'Olimpico

I giallorossi fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita: boato dell'Olimpico per accogliere il loro arrivo.

20:26

Stoccarda, percorso quasi identico alla Roma in Europa League

Due sconfitte, zero pareggi e quattro vittorie di cui tre di fila: sono i numeri, identici, di Roma e Stoccarda che infatti condividono la stessa posizione in classifica. Uguale anche il dato sui gol subiti (5) mentre l'unica differenza è quella sui gol fatti (12 per i tedeschi, 10 per i giallorossi).

20:20

Roma, calendario pieno: i prossimi impegni

Dopo la partita di stasera, la Roma dovrà concentrarsi sul big match della 22esima giornata contro il Milan (domenica 25 gennaio). Poi, ci sarà pochissimo tempo per riposare: Panathinaikos (29 gennaio) e Udinese (2 febbraio) subito dopo.

20:14

Tsimikas: "Vogliamo vincere l'Europa League"

Così Tsimikas nel pre-partita: "La difficoltà principale è che sfidiamo una squadra molto forte, l'hanno dimostrato in Bundesliga. Sono forti, sarà una sfida tosta, ma anche noi lo siamo. Sicuramente vogliamo vincere l'Europa League, penso sia l'unico obiettivo che abbiamo. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista per riuscirci".

20:10

La Roma viene da tre vittorie consecutive in Europa League

Rangers (2-0), Midtylland (2-1) e Celtic (3-0): la Roma si presenta alla sfida contro lo Stoccarda reduce da tre vittorie consecutive che l'hanno fatta risalire in classifica.

20:06

Roma, all'Olimpico c'è una sorpresa: ritorna Totti!

Francesco Totti all'Olimpico oltre due anni dopo l'ultima volta: sarà allo stadio insieme al figlio Cristian per assistere alla sfida tra la Roma e lo Stoccarda. LEGGI TUTTO

20:04

Roma, Gasperini sceglie Ferguson davanti

Vista l'impossibilità di schierare il nuovo acquisto Malen, per via della lista UEFA già bloccata per questa fase, Gasperini punta dal primo minuto su Ferguson: nuova occasione per l'attaccante irlandese di riscattare il difficile avvio di stagione.

20:00

Roma-Stoccarda, curiosità e dati sulla sfida di Europa League

Curiosità, numeri e statistiche sulla sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda.