Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma e Bologna si qualificano agli ottavi di Europa League se..: tutte le combinazioni

La squadra di Gasperini batte lo Stoccarda con una doppietta di Pisilli ed è sesta, pari in rimonta degli uomini di Italiano contro il Celtic con reti di Dallinga e Rowe per Italiano: rossoblù quattordicesimi
3 min
TagsRomaBolognaEuropa League

Una vittoria e un pareggio per le formazioni italiane impegnate in Europa League. La Roma è nelle prime ventiquattro e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale battendo 2-0 all'Olimpico lo Stoccarda grazie a una doppietta di Pisilli, il Bologna rimonta nella ripresa due reti al Celtic (Hatate e Trusty) con Dallinga e Rowe ed è già certa di un posto nei playoff.

Roma, gli ottavi sono a portata di mano

La Roma è artefice del suo destino grazie alla sua quarta vittoria consecutiva e al quinto successo in sette partite della seconda competizione euruopea per club. Con 15 punti in classifica basterà vincere in casa del Panathinaikos nell'ultima giornata (giovedì 29 gennaio, ore 21) per non fare calcoli, ma per accedere direttamente agli ottavi di finale potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui il il Betis (14 punti) non dovesse superare in casa il Feyenoord, il Porto (14 punti) non dovesse battere i Rangers all'Estádio do Dragão; se il Ferecnvaros (15 punti) dovesse perdere sul campo del Nottingham Forest; il Genk (13 punti) non prevalesse in casa con il Malmo e la Stella Rossa (13 punti) non riuscisse ad avere la meglio tra le mura amiche contro il Celta Vigo. In caso di arrivo a pari punti diventerebbe decisiva la differenza reti.

Bologna, staccato il pass per i playoff

Il Bologna (12 punti), certo di un posto negli spareggi, per sperare negli ottavi è obbligato a battere in trasferta il Maccabi Tel Aviv fanalino di coda e già eliminato (giovedì 29 gennaio, ore 21) augurandosi un incastro di risultati favorevole per agganciare il Ferencvaros o la Roma e lasciarsi alle spalle Celta Vigo (12 punti), Paok Salonicco (12 punti, impegnato fuori casa contro il Lione capolista, già agli ottavi), Stoccarda (13 punti, ospiterà gli Young Boys) o quantomeno agganciare la Stella Rossa, il Porto e il Betis. Anche in questo caso diventerebbe decisiva la differenza reti.

Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, risultati e calendarioEuropa League, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS