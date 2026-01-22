Una vittoria e un pareggio per le formazioni italiane impegnate in Europa League . La Roma è nelle prime ventiquattro e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale battendo 2-0 all'Olimpico lo Stoccarda grazie a una doppietta di Pisilli , il Bologna rimonta nella ripresa due reti al Celtic (Hatate e Trusty) con Dallinga e Rowe ed è già certa di un posto nei playoff .

Roma, gli ottavi sono a portata di mano

La Roma è artefice del suo destino grazie alla sua quarta vittoria consecutiva e al quinto successo in sette partite della seconda competizione euruopea per club. Con 15 punti in classifica basterà vincere in casa del Panathinaikos nell'ultima giornata (giovedì 29 gennaio, ore 21) per non fare calcoli, ma per accedere direttamente agli ottavi di finale potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui il il Betis (14 punti) non dovesse superare in casa il Feyenoord, il Porto (14 punti) non dovesse battere i Rangers all'Estádio do Dragão; se il Ferecnvaros (15 punti) dovesse perdere sul campo del Nottingham Forest; il Genk (13 punti) non prevalesse in casa con il Malmo e la Stella Rossa (13 punti) non riuscisse ad avere la meglio tra le mura amiche contro il Celta Vigo. In caso di arrivo a pari punti diventerebbe decisiva la differenza reti.

Bologna, staccato il pass per i playoff

Il Bologna (12 punti), certo di un posto negli spareggi, per sperare negli ottavi è obbligato a battere in trasferta il Maccabi Tel Aviv fanalino di coda e già eliminato (giovedì 29 gennaio, ore 21) augurandosi un incastro di risultati favorevole per agganciare il Ferencvaros o la Roma e lasciarsi alle spalle Celta Vigo (12 punti), Paok Salonicco (12 punti, impegnato fuori casa contro il Lione capolista, già agli ottavi), Stoccarda (13 punti, ospiterà gli Young Boys) o quantomeno agganciare la Stella Rossa, il Porto e il Betis. Anche in questo caso diventerebbe decisiva la differenza reti.

Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna

