giovedì 22 gennaio 2026
Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna

Il successo contro lo Stoccarda lancia la Roma verso la qualificazione diretta agli ottavi, i rossoblù sempre in zona playoff dopo il pari contro il Celtic: i dettagli
3 min
TagsEuropa LeagueClassificaRoma

ROMA - Vittoria pesantissima conquistata sotto gli occhi del suo ex capitano Totti per la Roma di Gasperini e un pari condito dai rimpianti per il Bologna di Italiano nella 7ª giornata della fase campionato di Europa League, che ha visto i giallorossi ospitare i tedeschi dello Stoccarda all'Olimpico e i rossoblù affrontare gli scozzesi del Celtic al 'Dalla'Ara'.

Europa League: risultati, tabellini e calendario

Europa League: come cambia la classifica di Roma e Bologna

Il 2-2 conquistato in rimonta, contro un avverrsario ridotto in dieci uomini per più di un'ora, lascia il Bologna (ora a quota fuori dalle prime otto della classifica (che accederanno direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff, riservati alle squadre che chiuderanno dalla 9ª alla 24ª posizione), mentre il 2-0 rifilato dalla Roma allo Stoccarda proietta momentaneamente i giallorossi al sesto posto  con 15 punti.

EUROPA LEAGUE, LEGGI QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA

 

Le avversarie dei giallorossi e dei rossoblù nell'ultima giornata

Il tutto a 90' dalla fine della fase campionato, con i giallorossi che nell'8ª e ultima giornata in programma giovedì prossimo (29 gennaio) faranno visita ai greci del Panathinaikos (ancora in corsa per un piazzamento playoff), mentre il Bologna sfiderà gli israeliani del Maccabi Tel Aviv (ultimi con un punto e già eliminati) sul campo neutro della 'TSC Arena' di Backa Topola, in Serbia. LEGGI QUI LE POSSIBILI COMBINAZIONI

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

