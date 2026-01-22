Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna

ROMA - Vittoria pesantissima conquistata sotto gli occhi del suo ex capitano Totti per la Roma di Gasperini e un pari condito dai rimpianti per il Bologna di Italiano nella 7ª giornata della fase campionato di Europa League, che ha visto i giallorossi ospitare i tedeschi dello Stoccarda all'Olimpico e i rossoblù affrontare gli scozzesi del Celtic al 'Dalla'Ara'.