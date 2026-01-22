Bologna, pari e rimpianti: 2-2 in rimonta al 'Dall'Ara' contro il Celtic in dieci uomini

BOLOGNA - Un pari con qualche rimpianto per il Bologna che al 'Dall'Ara', uno dei match della 7a giornata della fase di campionato di Europa League, non riesce ad andare al di là del 2-2 contro un Celtic rimasto in dieci dal 34' (doppio giallo per Hatate). Sotto di un gol dopo un avvio schock e un errore di Skorupski (a segno proprio Hatate), i rossoblù hanno incassato anche il secondo da Trusty prima dell'intervallo. Nella ripresa poi la reazione con le reti di Dallinga (58') e Rowe (72'), che hanno salvato dal ko i rossoblù (comunque in piena zona playoff) ma non sono bastate per conquistare la terza vittoria europea consecutiva.

Bologna-Celtic 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Assenti da entrambe le parti: le scelte di Italiano e O'Neill

Fuori lista i nuovi arrivati Sohm e Helland (schierabili eventualmente dagli ottavi) per Vincenzo Italiano, sono indisponibili anche Lucumi, Vitik, Bernardeschi, Freuler, Immobile e De Silvestri per Italiano che ritrova Skorupski dal 1' tra i pali, con Dallinga a fare da riferimento offensivo del 4-2-3-1 rossoblù (supportato dai trequartisti Dominguez, Ferguson e Rowe), mentre al centro della difesa è Casale a far coppia con Heggem. Out Jota, Johnston, Iheanacho, Saracchi e Carter-Wickers per il Celtic, disposto in campo con il 4-3-3 da Martin O'Neill che davanti si affida a Maeda con Yang e Tounekti a completare il tridente, mentre in mediana gioca McGregor con Hatate ed Engels.

Avvio shock: Skorupski sbaglia e Hatate segna

Avvio da incubo per il Bologna, che al 5' è già sotto: disimpegno sbagliato da Skorupski che regala il pallone a Maeda, altruista poi nel servire il connazionale Hatete chiamato solamente a spingerlo nella porta vuota. Fanno festa i 3mila tifosi scozzesi presenti al 'Dall'Ara' e due minuto dopo il Celtic va vicinissimo al raddoppio: Heggem rischia il fallo da rosso trattenendo Maeda lanciato verso la porta, il giapponese resiste alla trattenuta e serve Yang al quale dice di no Skorupski, protagonista stavolta di una grande parata (7'). I rossoblù provano a reagire ed è Zortea con il sinistro a scaldare i guantoni di Schmeichel dopo un bello scambio con Rowe (17'), mentre poco dopo Dallinga viene prima anticipato in corner da McGregor e poi murato da Trusty (19'). Ora il Bologna è arrembante, spinto dal proprio pubblico, ma al 23' Schmeichel è bravo a negare a Miranda il gol 'olimpico' direttamente dalla bandierina e poi a blocca a terra un'insidiosa conclusione dal limite dello stesso spagnolo.