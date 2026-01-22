Bologna, pari e rimpianti: 2-2 in rimonta al 'Dall'Ara' contro il Celtic in dieci uomini
BOLOGNA - Un pari con qualche rimpianto per il Bologna che al 'Dall'Ara', uno dei match della 7a giornata della fase di campionato di Europa League, non riesce ad andare al di là del 2-2 contro un Celtic rimasto in dieci dal 34' (doppio giallo per Hatate). Sotto di un gol dopo un avvio schock e un errore di Skorupski (a segno proprio Hatate), i rossoblù hanno incassato anche il secondo da Trusty prima dell'intervallo. Nella ripresa poi la reazione con le reti di Dallinga (58') e Rowe (72'), che hanno salvato dal ko i rossoblù (comunque in piena zona playoff) ma non sono bastate per conquistare la terza vittoria europea consecutiva.
Assenti da entrambe le parti: le scelte di Italiano e O'Neill
Fuori lista i nuovi arrivati Sohm e Helland (schierabili eventualmente dagli ottavi) per Vincenzo Italiano, sono indisponibili anche Lucumi, Vitik, Bernardeschi, Freuler, Immobile e De Silvestri per Italiano che ritrova Skorupski dal 1' tra i pali, con Dallinga a fare da riferimento offensivo del 4-2-3-1 rossoblù (supportato dai trequartisti Dominguez, Ferguson e Rowe), mentre al centro della difesa è Casale a far coppia con Heggem. Out Jota, Johnston, Iheanacho, Saracchi e Carter-Wickers per il Celtic, disposto in campo con il 4-3-3 da Martin O'Neill che davanti si affida a Maeda con Yang e Tounekti a completare il tridente, mentre in mediana gioca McGregor con Hatate ed Engels.
Avvio shock: Skorupski sbaglia e Hatate segna
Avvio da incubo per il Bologna, che al 5' è già sotto: disimpegno sbagliato da Skorupski che regala il pallone a Maeda, altruista poi nel servire il connazionale Hatete chiamato solamente a spingerlo nella porta vuota. Fanno festa i 3mila tifosi scozzesi presenti al 'Dall'Ara' e due minuto dopo il Celtic va vicinissimo al raddoppio: Heggem rischia il fallo da rosso trattenendo Maeda lanciato verso la porta, il giapponese resiste alla trattenuta e serve Yang al quale dice di no Skorupski, protagonista stavolta di una grande parata (7'). I rossoblù provano a reagire ed è Zortea con il sinistro a scaldare i guantoni di Schmeichel dopo un bello scambio con Rowe (17'), mentre poco dopo Dallinga viene prima anticipato in corner da McGregor e poi murato da Trusty (19'). Ora il Bologna è arrembante, spinto dal proprio pubblico, ma al 23' Schmeichel è bravo a negare a Miranda il gol 'olimpico' direttamente dalla bandierina e poi a blocca a terra un'insidiosa conclusione dal limite dello stesso spagnolo.
Il Celtic resta in dieci, ma raddoppia con Trusty
Maeda (al 27' per una dura entrata su Casale) e Hatate (al 30' per fallo su Ferguson) sono i primi ammoniti del match, Trusty devia in maniera decisiva un'altra conclusione di Miranda (32') che poco dopo viene scalciato a palla lontana da Hatate: secondo giallo per il giapponese e il Celtic di O'Neill (ammonito per proteste) resta in dieci dal 34'. Sale la tensione, nella 'lista dei cattivi' finisce anche Miranda (giallo per un fallo su Yang) e a sorpresa raddoppiano gli scozzesi su azione da corner: cross di Tierney, spizzata di Engels e zampata vincente di Trusty sul secondo palo (41'). Una conclusione di Moro deviata in angolo (44') e un colpo di testa di Pobega neutralizzato da Schmeichel (45') sono gli ultimi sussulti rossoblù di un 'pazzo' primo tempo, che si chiude con il Celtic avanti 2-0.
Dallinga e Rowe riportano a galla i rossoblù
Al rientro dagli spogliatoi c'è Nygren al posto di Tounekti tra le fila degli ospiti, che Ferguson prova invano a colpire subito di testa su cross di Zortea (47'): ancora ben posizionato Schmeichel, che si ripete poi su una girata al volo di Casale (51'). Il Bologna insiste e colpisce una traversa con Dominguez (55'), innescato da Pobega che poi lascia il posto a Odgaard (56'). La mossa di Italiano si rivela vincente perché su un cross dalla destra è proprio il norvegese a prolungare di testa per Dallinga, che sembre di testa insacca e riporta in corsa i rossoblù (58'). I padroni di casa insistono ma il colpo di testa di Ferguson è impreciso (67'), Odgaard sfiora il palo da buona posizione (69') poi la traversa salva Engels che rischia l'autogol dopo un bello spunto di Rowe (71'). L'inglese è però 'caldo' e al 72' fa esplodere l'urlo del Dall'Ara: splendido il sinistro dal limite con cui piazza la palla all'incrocio e fa 2-2.
Vano l'assalto finale: finisce 2-2 al 'Dall'Ara'
Per l'assalto finale Italiano manda in campo anche Orsolini e Cambiaghi (fuori Dominguez e Ferguson al 73'), O'Neil risponde gettando nella mischia Kenny e Raiston (dal 77' al posto di Yang e Donovan) ed è proprio Kenny a farsi vedere subito con una conclusione che impegna Skorupski (79'). Orsolini non inquadra la porta di testa (84'), nel Bologna entra anche Lykogiannis (fuori Casale all'85') e Schmeichel si salva d'istinto su un violento destro di Cambiaghi (86'), poi nel Celtic arriva anche il momento di Bernardo (dentro all'88' per Engels). Restano cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro greco Vassilis Fotias ai rossoblù, ma le chance di vittoria sfumano sul sinistro alto di Orsolini (90+4'). Finisce 2-2 e con qualche rammarico per il Bologna, che resta comunque in zona playoff in attesa di chiudere la fase campionato di Europa League in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv.
