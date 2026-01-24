La Roma guarda al futuro e lo fa puntando su uno dei profili più interessanti del vivaio italiano. Il club giallorosso ha infatti annunciato l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa , operazione conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto puro del settore giovanile rossoblù: entrato nel Genoa all’età di 7 anni, ha completato tutta la trafila nelle giovanili fino ad arrivare al debutto in prima squadra, confermandosi come uno dei talenti più promettenti usciti negli ultimi anni dal vivaio ligure.

Il giallo dell’altezza di Venturino

Subito dopo l’annuncio ufficiale, la curiosità dei tifosi romanisti si è accesa. Ricerche, video, statistiche e… un piccolo “giallo” che ha fatto discutere: l’altezza del giocatore. Secondo Google, Venturino sarebbe alto 1,84 m, mentre su Transfermarkt la misura riportata è 1,69 m. Una differenza non da poco, che ha alimentato dubbi e commenti sui social. A fare chiarezza, però, ci hanno pensato le visite mediche: Lorenzo Venturino è alto 1,78 m. Niente misteri, solo dati non aggiornati.