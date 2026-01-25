Massara: "Mercato? C'è ancora una settimana". Poi la verità su Carrasco e Tsimikas

Ricky Massara ha fatto il punto sul mercato della Roma . Il direttore sportivo giallorosso ne ha trovato occasione nel corso del pre-partita della sfida dell'Olimpico contro il Milan , intervistato da DAZN. "Abbiamo ancora una settimana di calciomercato: vedremo come si evolerà la situazione. L'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per mettere giocatori e rosa nella situazione migliore per performare . Abbiamo un unico obiettivo: far crescere questa squadra ".

Massara su Tsimikas: "Possibile il ritorno a Liverppol. Carrasco? Forte..."

Massara ha ribadito la positività dell'impatto di Malen, che sarà protagonista anche contro il Milan: "Malen è un calciatore forte, che parla un linguaggio evoluto. Ha mostrato subito una grande sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive, sono arrivate in modo fragoroso". Quindi, il direttore sportivo ha parlato della possibilità di un rientro anticipato di Tsimikas in Inghilterra: "E' vero, c'è un dialogo con il Liverpool. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la soluzione". Mentre per quanto riguarda Carrasco, Massara ne ha confermato l'apprezzamento: "Giocatore forte, ma non è mai facile, soprattutto a gennaio".