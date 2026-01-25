Roma-Milan diretta Serie A: segui la sfida di campionato tra Gasperini e Allegri LIVE
Ci siamo, è la sera di Roma-Milan, big match che chiude la domenica della 22ª giornata di Serie A. Gasperini sfida Allegri allo Stadio Olimpico dopo la vittoria rossonera all'andata (1-0 con gol di Pavlović al San Siro). In campionato i giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive e vanno a caccia di altri punti importanti per restare nelle zone alte della classifica, mentre i rossoneri devono rispondere all'Inter per restare in scia al primo posto. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:21
Massara: "Gasperini l'ho visto felice..."
"Malen è un calciatore forte, che parla un linguaggio evoluto. Subito una grande sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive, sono arrivate in modo fragoroso. Tsimikas è vero, c'è un dialogo con il liverpool vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la soluzione. Carrasco? Giocatore forte, ma non è mai facile, soprattutto a gennaio. Abbiamo ancora una settimana: vedremo come si evolerà la situazione. Contro il Torino eravamo tutti felici, abbiamo avuto risposte importanti soprattutto dai nuovi arrivi. Dal canto nostro, l'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per mettere giocatori e rosa nelle situazioni migliori per performare. Un unico obiettivo: far crescere questa squadra. Gasperini l'ho visto felice. Ora siamo proiettati in questa gara". Così il ds Frederic Massara nel pre-partita.
20:18
Milan, Allegri spiega la scelta di Ricci
"Oggi dovremo essere bravi a giocare tecnicamente molto bene, cercando di giocare alle spalle dell'avversario. Loro sono molto bravi e sarà una bella partita. Ricci? Ho fatto questa scelta perché è il più vicino a Modric e regala più libertà a lui. Fa meglio la mezz'ala rispetto alla posizione davanti alla difesa. La vita è fatta di episodi e combinazioni, cerchiamo di ottenere un risultato positivo e ci permetterebbe di raggiungere l'obiettivo, vista anche la vittoria della Juventus". Così Massimiliano Allegri nel pre-partita.
20:15
Roma-Milan, sale l'attesa: solo mezz'ora al via della sfida
Attesa alle stelle allo Stadio Olimpico, dove tra mezz'ora il fischio d'inizio di Colombo che darà il via alla sfida tra Roma e Milan: ultimi minuti per il riscaldamento e le interviste pre-partita.
20:05
La Roma può sorpassare il Napoli: la classifica
Triplice fischio intanto all'Allianz Stadium, dove il Napoli è crollato contro la Juve. Cambia tutto in classifica: la Juve raggiunge la Roma a quota 42 punti, mentre il Napoli si ferma a quota 43 punti e potrebbe dunque subire il sorpasso dei giallorossi al terzo posto.
20:00
Roma, ecco Venturino: il nuovo acquisto è già in panchina
Roma molto attiva sul mercato, chiudendo anche l'arrivo di Lorenzo Venturino, che sarà già in panchina per la sfida di stasera contro il Milan. Il nuovo attaccante, su cui si è scatenato un giallo per la sua altezza, arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto.
19:55
Allegri punta su Leao-Nkunku in attacco
La coppia d'attacco scelta dal tecnico rossonero è quella formata da Leao e Nkunku: partenza dalla panchina per Pulisic e Fullkrug, in gol nella scorsa partita.
19:52
Malen, debutto all'Olimpico: ad aiutarlo Dybala e Soulé
Dopo il debutto (con gol) contro il Torino, il nuovo acquisto Donyell Malen giocherà la sua prima partita allo Stadio Olimpico. Dietro, ad aiutarlo, Gasperini ha scelto Soulé e Dybala.
19:46
Milan, la formazione ufficiale di Allegri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri
19:45
Allegri parla ed elogia Gasperini: "La Roma non è una sorpresa"
Scelta opposta invece per Massimiliano Allegri, che si è regolarmente presentato per la conferenza stampa alla vigilia della sfida trattando diversi temi: dal mercato a Leao, fino ai complimenti a Gasperini e alla Roma. LEGGI QUI
19:42
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini
19:41
Gasperini "silenzioso": ha trasformato Trigoria in un bunker per Roma-Milan
Ha stupito la decisione di Gian Piero Gasperini di non rilasciare una conferenza stampa prima del big match contro il Milan, restando "silenzioso" dopo lo Stoccarda e nei giorni di avvicinamento alla sfida all'Olimpico: ecco cosa ha fatto e i motivi della sua scelta. LEGGI TUTTO
19:38
Roma-Milan, dati e curiosità sulla sfida all'Olimpico
Dati, numeri, statistiche e curiosità sulla sfida tra giallorossi e rossoneri.
19:34
Il Milan insegue l'Inter: dovrà rispondere ai nerazzurri
Il Milan, reduce da 21 risultati utili consecutivi e due vittorie nelle ultime due, va a caccia di punti per rispondere all'Inter: i rossoneri sono rimasti l'unica squadra ancora vicina ai nerazzurri, che però hanno battuto il Pisa e si sono portati momentaneamente a +6 sulla formazione di Allegri.
19:32
Roma, grande forma in campionato: il dato
I giallorossi si presentano all'Olimpico per la sfida contro il Milan reduci da tre vittorie consecutive (Lecce, Sassuolo e Torino) che li hanno portati a quota 42 punti. La Roma è scesa in campo tre giorni fa (giovedì 22 gennaio) per la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, collezionando un'altra vittoria e confermando così il suo straordinario momento di forma.
19:28
Roma-Milan, all'andata la vittoria rossonera con gol di Pavlovic
La Roma di Gasperini e il Milan di Allegri tornano a sfidarsi dopo la sfida dell'andata del 2 novembre al San Siro, con la grande aggressività dei giallorossi che però non riuscirono a concretizzare, subendo poi il gol decisivo di Pavlovic per l'1-0 finale.
19:26
Milan, Allegri recupera Saelemaekers: ci sarà contro la Roma
Sorrisi invece in casa rossonera, con Saelemaekers in dubbio per un risentimento all'adduttore sinistro ma ora completamente recuperato e dunque a disposizione per la sfida contro la Roma: per l'esterno belga si tratterà di un match da ex, visto un anno passato in prestito alla formazione giallorossa prima di rientrare al Milan.
19:24
Roma, Gasperini perde anche Rensch: la situazione
Altro problema per la formazione giallorossa, che dopo la sfida contro il Torino aveva perso Hermoso: dalla lista dei convocati per la sfida contro il Milan manca anche il nome di Rensch. Recuperato, però, El Aynaoui, reduce dalla Coppa d'Africa con il Marocco, e subito a disposizione il nuovo acquisto Venturino.
19:22
Roma-Milan, ecco le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali della sfida allo Stadio Olimpico tra Gasperini e Allegri.
19:20
Roma-Milan, è Gasperini contro Allegri all'Olimpico
Lo Stadio Olimpico è il teatro per il big match tra la Roma di Gasperini e il Milan di Allegri, sfida del girone di ritorno dopo l'1-0 dei rossoneri dell'andata. Fischio d'inizio alle ore 20.45: segui tutti gli aggiornamenti e le novità sulla partita in tempo reale.
Stadio Olimpico - Roma