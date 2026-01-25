Roma-Milan diretta Serie A: segui la sfida di campionato tra Gasperini e Allegri LIVE

20:21

Massara: "Gasperini l'ho visto felice..."

"Malen è un calciatore forte, che parla un linguaggio evoluto. Subito una grande sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive, sono arrivate in modo fragoroso. Tsimikas è vero, c'è un dialogo con il liverpool vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la soluzione. Carrasco? Giocatore forte, ma non è mai facile, soprattutto a gennaio. Abbiamo ancora una settimana: vedremo come si evolerà la situazione. Contro il Torino eravamo tutti felici, abbiamo avuto risposte importanti soprattutto dai nuovi arrivi. Dal canto nostro, l'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per mettere giocatori e rosa nelle situazioni migliori per performare. Un unico obiettivo: far crescere questa squadra. Gasperini l'ho visto felice. Ora siamo proiettati in questa gara". Così il ds Frederic Massara nel pre-partita.

20:18

Milan, Allegri spiega la scelta di Ricci

"Oggi dovremo essere bravi a giocare tecnicamente molto bene, cercando di giocare alle spalle dell'avversario. Loro sono molto bravi e sarà una bella partita. Ricci? Ho fatto questa scelta perché è il più vicino a Modric e regala più libertà a lui. Fa meglio la mezz'ala rispetto alla posizione davanti alla difesa. La vita è fatta di episodi e combinazioni, cerchiamo di ottenere un risultato positivo e ci permetterebbe di raggiungere l'obiettivo, vista anche la vittoria della Juventus". Così Massimiliano Allegri nel pre-partita.

20:15

Roma-Milan, sale l'attesa: solo mezz'ora al via della sfida

Attesa alle stelle allo Stadio Olimpico, dove tra mezz'ora il fischio d'inizio di Colombo che darà il via alla sfida tra Roma e Milan: ultimi minuti per il riscaldamento e le interviste pre-partita.

20:05

La Roma può sorpassare il Napoli: la classifica

Triplice fischio intanto all'Allianz Stadium, dove il Napoli è crollato contro la Juve. Cambia tutto in classifica: la Juve raggiunge la Roma a quota 42 punti, mentre il Napoli si ferma a quota 43 punti e potrebbe dunque subire il sorpasso dei giallorossi al terzo posto.

20:00

Roma, ecco Venturino: il nuovo acquisto è già in panchina

Roma molto attiva sul mercato, chiudendo anche l'arrivo di Lorenzo Venturino, che sarà già in panchina per la sfida di stasera contro il Milan. Il nuovo attaccante, su cui si è scatenato un giallo per la sua altezza, arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto.

19:55

Allegri punta su Leao-Nkunku in attacco

La coppia d'attacco scelta dal tecnico rossonero è quella formata da Leao e Nkunku: partenza dalla panchina per Pulisic e Fullkrug, in gol nella scorsa partita.

19:52

Malen, debutto all'Olimpico: ad aiutarlo Dybala e Soulé

Dopo il debutto (con gol) contro il Torino, il nuovo acquisto Donyell Malen giocherà la sua prima partita allo Stadio Olimpico. Dietro, ad aiutarlo, Gasperini ha scelto Soulé e Dybala.

19:46

Milan, la formazione ufficiale di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri

19:45

Allegri parla ed elogia Gasperini: "La Roma non è una sorpresa"

Scelta opposta invece per Massimiliano Allegri, che si è regolarmente presentato per la conferenza stampa alla vigilia della sfida trattando diversi temi: dal mercato a Leao, fino ai complimenti a Gasperini e alla Roma. LEGGI QUI

19:42

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini

19:41

Gasperini "silenzioso": ha trasformato Trigoria in un bunker per Roma-Milan

Ha stupito la decisione di Gian Piero Gasperini di non rilasciare una conferenza stampa prima del big match contro il Milan, restando "silenzioso" dopo lo Stoccarda e nei giorni di avvicinamento alla sfida all'Olimpico: ecco cosa ha fatto e i motivi della sua scelta. LEGGI TUTTO

19:38

Roma-Milan, dati e curiosità sulla sfida all'Olimpico

