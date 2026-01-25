Gasperini diretta dopo Roma-Milan: conferenza stampa e interviste LIVE

ROMA - All'Olimpico finisce 1-1 la sfida tra Roma e Milan. Al gol di De Winter ha risposto la rete di Pellegrini su rigore. Gian Piero Gasperini ha parlato alle tv e in conferenza stampa commentando il match. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

23:38

Gasperini su Koné

"Domani si saprà qualcosa …si è stirato", le parole del tecnico sulle condizioni del francese. Cosa è successo: al 58’ il giocatore ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare, con Niccolò Pisilli chiamato a subentrare. Il centrocampista francese, visibilmente deluso, si è coperto il volto con la maglietta mentre usciva dal terreno di gioco e ha fatto subito ritorno negli spogliatoi.

23:28

Gasperini e i giocatori in scadenza: "Situazioni chiare..."

"Pellegrini? Le situazioni sono chiare da tempo, lui, Dybala, Celik, sono tutti giocatori in scadenza. Dobbiamo essere consapevoli che questi ragazzi stanno dando il massimo, noi viviamo di presente, non di futuro. Il presente dice che questi ragazzi stanno dando tutto".

23:22

Gasperini fa i complimenti alla Roma

"Se guardiamo i 90’ il pari è una beffa, però per come si è messa la partita ci accontentiamo del pareggio, i ragazzi sono stati bravissimi hanno fatto una grande prestazione, soprattutto perché l’hanno fatta contro il Milan. Faccio i complimenti e basta alla squadra, abbiamo creato tanto, con qualità e come volevamo, e poi ci ha messo del suo Maignan che non è nuovo a queste cose, sicuramente è un portiere molto forte, ma non si può rimproverare nulla". Così Gasperini in apertura di conferenza stampa post Roma-Milan.

23:07

I complimenti di Gasperini a Ghilardi

"Non solo stasera, ma anche in Europa League contro lo Stoccarda. La sua crescita è stata esponenziale: a inizio stagione alternava giocate di qualità a interventi fuori tempo. Ora è decisamente più maturo e ha trovato il giusto equilibrio. Con i giovani funziona così: dopo quattro, cinque o sei mesi l’evoluzione diventa evidente".

23:05

La forza della difesa

"Il Milan dispone di giocatori rapidissimi come Leao e Pulisic ed è una squadra costantemente pericolosa. Non è un caso che sia riuscito a vincere anche partite in cui veniva messo sotto pressione. Ho una difesa straordinaria, che ha lavorato con grande applicazione".

23:03

La battuta di Gasperini sul mercato

"Malen va benissimo lì dove è, straordinario in quel ruolo. Più gioca e più migliora e stasera ha fatto cose straordinarie. Abbiamo fatto un grande acquisto. Continuano ad arrivare giovani, pensavo Under 25, ma sono tutti Under 20. Avremo una Primavera fortissima per le finali... (ride, ndr)".

23:01

Le prime parole di Gasperini

A Dazn arrivano le prime parole di Gasperini: “Il rigore? Sono usciti Malen e Dybala, ci siamo chiesti chi dovesse calciare. Ci ha pensato Pellegrini… Perdere questa partita sarebbe stata una beffa".

23:01

Roma, ecco il primo pareggio

Questo 1-1 vale per la Roma il primo pareggio stagionale. Mai fin qui i ragazzi di Gasperini avevano pareggiato.

22:45

La classifica della Roma

Con questo 1-1 la Roma vola a 43 punti, pari merito con il Napoli sconfitto nel pomeriggio dalla Juve. Milan a 47, Inter in fuga a 52.

22:41

Roma - Stadio Olimpico