Infortunio Koné, fuori almeno un mese: ecco le condizioni del centrocampista della Roma

La Roma perde Koné per almeno un mese. Nella partitia di ieri contro il Milan il centrocampista francese ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra. L'infortunio per il giocatore è arrivato nel corso del secondo tempo dopo un contrasto a metà campo nel quale ha sentito la parte esterna della coscia pizzicare. Koné si è fermato subito ma si era subito capito (vedendo lo sconforto del giocatore mentre usciva dal campo) che l'infortunio non era cosa da poco.