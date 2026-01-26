Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Infortunio Koné, fuori almeno un mese: ecco le condizioni del centrocampista della Roma

Infortunio Koné, fuori almeno un mese: ecco le condizioni del centrocampista della Roma

Il francese ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma perde Koné per almeno un mese. Nella partitia di ieri contro il Milan il centrocampista francese ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra. L'infortunio per il giocatore è arrivato nel corso del secondo tempo dopo un contrasto a metà campo nel quale ha sentito la parte esterna della coscia pizzicare. Koné si è fermato subito ma si era subito capito (vedendo lo sconforto del giocatore mentre usciva dal campo) che l'infortunio non era cosa da poco.

Quali partite rischia di saltare Koné

La Roma spera di riaverlo a disposizione per la sfida del primo marzo contro la Juventus o per l'eventuale ritorno dei playoff di Europa League nel caso in cui la squadra giallorossa non centrasse la qualificazione diretta per gli ottavi di finale. Di certo Koné salterà le partite contro Panathinaikos (in Europa), Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese (in campionato). 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

