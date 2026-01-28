Tsimikas in lacrime ricordando i tifosi del Paok: "Una tragedia, non ho parole"

Tsimikas si commuove in conferenza: "Sono senza parole"

La trasferta verso Lione di un gruppo formato da dieci tifosi del Paok si è trasformata rapidamente in un incubo, con un incidente stradale in cui sette di loro sono morti sul colpo e con tre feriti gravi. Una tragedia che ha colpito la Grecia e lo stesso Tsimikas, visibilmente commosso in sala stampa: "Non ho parole per quello che è accaduto. È molto triste per tutti i greci. Voglio augurarmi che Dio dia la forza necessaria alle famiglie delle vittime e che i feriti possano guarire e rimettersi il prima possibile. Questa tragedia riguarda tutta la Grecia, tocca anche me pure se non vivo adesso in Grecia: ho visto tutto in diretta e non so che dire. Sono molto triste, sono senza parole. Spero che le famiglie delle vittime trovino la forza necessaria ad andare avanti".