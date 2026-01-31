Chi è Bryan Zaragoza, il nuovo obiettivo della Roma che ricorda il Papu Gomez  

Piccolo (1,64 centimentri per 61 chili), esplosivo, veloce, fortissimo nell’uno contro uno . La Roma ha messo nel mirino Bryan Zaragoza per completare il quadro offensivo nel mercato invernale e regalare a Gasperini l’attaccante in grado di coprire il versante sinistro del campo. Nato a Malaga nel 2001, Zaragoza è cresciuto nel Granada, squadra in cui poi è esploso dopo alcuni prestiti. Tanto da attirare l’attenzione del Bayern Monaco, che lo ha acquistato per 13 milioni più 4 di bonus legati al prestito.

Roma, Zaragoza ricorda il Papu

In Germania non ha inciso, prendendo il posto dell’infortunato Coman (appena 7 presenze), e così è rientrato nella Liga. L’anno scorso è stato in prestito all’Osasuna, mentre in questa stagione gioca nel Celta Vigo, sempre in prestito. Il bilancio parziale stagionale è di 26 presenze, 2 gol e 4 assist. Il Bayern Monaco resta proprietario del suo cartellino, con contratto in scadenza nel 2029. Il folletto, che predilige il piede destro, ricorda molto il Papu Gomez, allenato da Gasperini ai tempi dell’Atalanta.