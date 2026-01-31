Calciomercato diretta, gli ultimi giorni: da Nkunku a Alisson e Sulemana, trattative e affari live

9:42

Celik-Roma: niente rinnovo

Il futuro di Zeki Celik non sarà con la Roma, salvo clamorosi colpi di scena. Il rinnovo di contratto non s’ha da fare, non tanto per volontà della Roma, quanto per le richieste eccessive dell’esterno turco. Celik in questo momento guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, cinque milioni lordi grazie al Decreto Crescita. Per rinnovare il contratto ha chiesto al club giallorosso una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti a stagione. LEGGI QUI

9:33

Ngonge ritorna al Napoli, andrà in prestito all'Espanyol

Cyril Ngonge ha terminato il proprio prestito al Torino. Il giocatore torna al Napoli prima di trasferirsi all'Espanyol. Il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge. Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera".

9:28

Napoli, scatto per Alisson

Il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. Il Napoli ha riaperto il canale con Lisbona e alla fine, dopo un po’ di tira e molla, ha limato l’accordo con lo Sporting sulla base di un prestito oneroso da poco più di 3 milioni e un diritto di riscatto che, bonus compresi, potrebbe far schizzare l’operazione in estate a 20 milioni complessivi. Decisiva la volontà di Alisson, molto motivato dopo la chiamata di Conte e impaziente di raggiungere quella che ormai può anche essere considerata la sua nuova squadra. LEGGI QUI

9:17

Roma, idea Nkunku

In casa Roma è spuntato anche il nome di Nkunku, in uscita dal Milan visto il forcing praticamente in dirittura del club rossonero su Mateta. Quello dell’ex Chelsea è un profilo che la dirigenza giallorossa avrebbe valutato, ma messo momentaneamente in stand-by, anche perché a Milanello non sembrano intenzionati a prendere in considerazione ipotesi di prestiti che non prevedano il riscatto obbligatorio. LEGGI QUI

