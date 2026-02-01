Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il coraggio di Bailey: sempre infortunato, tira una frecciata alla Roma: "Adesso mi sento a casa..."

L'esterno giamaicano è sceso in campo nell'utima partita di Premier League dell'Aston Villa: " Fantastico essere di nuovo qui"
1 min
TagsRomaSerie ABailey
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Leon Bailey ha terminato la sua esperienza alla Roma e tornato all'Aston Villa. L'esterno giamaicano è tornato in campo con la squadra di Premier League nell'ultimo turno, in occasione della partita vinta dagli uomini di Emery per 2-0 sul campo del Newcastle. Intervistato ai canali ufficiali del club, Bailey ha lanciato una frecciatina nei confronti della squadra giallorossa: "Qui mi sento a casa".

Bailey sul ritorno all'Aston Villa: "Come essere tornato a casa"

"Un periodo difficile". Così Bailey ha commentato il suo periodo alla Roma. Quindi, commentando il ritorno ai Villains, il giamaicano ha dichiarato di sentirsi "di nuovo a casa": "E' fantastico essere tornato. Mi è mancato questo posto, davvero. E' stato molto bello essere tornato subito in campo. I tifosi meritano di vedere il Bailey inarrestabile del 2023/24". I sei mesi in giallorossi di Bailey sono stati contraddistinti da molti infortuni, con appena sette partite giocate in Serie A, senza aver trovato la rete o servito assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il ritorno di Bailey all'Aston VillaLe ultime sulla Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS