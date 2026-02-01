Il coraggio di Bailey: sempre infortunato, tira una frecciata alla Roma: "Adesso mi sento a casa..."

Leon Bailey ha terminato la sua esperienza alla Roma e tornato all' Aston Villa . L'esterno giamaicano è tornato in campo con la squadra di Premier League nell'ultimo turno, in occasione della partita vinta dagli uomini di Emery per 2-0 sul campo del Newcastle. Intervistato ai canali ufficiali del club, Bailey ha lanciato una frecciatina nei confronti della squadra giallorossa: "Qui mi sento a casa".

Bailey sul ritorno all'Aston Villa: "Come essere tornato a casa"

"Un periodo difficile". Così Bailey ha commentato il suo periodo alla Roma. Quindi, commentando il ritorno ai Villains, il giamaicano ha dichiarato di sentirsi "di nuovo a casa": "E' fantastico essere tornato. Mi è mancato questo posto, davvero. E' stato molto bello essere tornato subito in campo. I tifosi meritano di vedere il Bailey inarrestabile del 2023/24". I sei mesi in giallorossi di Bailey sono stati contraddistinti da molti infortuni, con appena sette partite giocate in Serie A, senza aver trovato la rete o servito assist.