Roma, nessun problema per il Fair Play finanziario: la multa minima e cosa succederà in estate

INVIATA A MILANO - Mentre la Roma ufficializza l'ultimo colpo del mercato di gennaio - Zaragoza dal Bayern via Celta Vigo - emergono alcuni dettagli sul Fair Play finanziario del club giallorosso. Dal bilancio consolidato del club, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, emerge una multa da pagare per la stagione in corso e il rischio di una sanzione per il prossimo anno. Per quanto riguarda il Settlement Agreement quadriennale, la Roma ha comunicato di aver rispettato i target finanziari prefissati per la stagione 2024-25, ma a fronte del pagamento di una multa di circa 4,2 milioni di euro. Una cifra che era già stata accantonata prudenzialmente a bilancio. Per quanto riguarda, invece, la "Squad Cost Rule", la nuova norma che regola il rapporto tra i ricavi e il costo della rosa, la Roma ha rispettato il target dell'80% fissato al 31 dicembre 2024, ma "potrebbe non rispettare il target fissato al 31 dicembre 2025" (che scenderà al 70%). Questa potenziale violazione renderebbe la società "passibile di una multa finanziaria nel corso dell'esercizio 2025-26". Niente di clamoroso, però: a Trigoria sono sereni e si dicono sicuri che la strada sia quella giusta. Nessuno si aspetta, in estate, multe importanti o altri tipi di sanzioni.