martedì 3 febbraio 2026
Mancini, intervento riuscito per la frattura al naso: dovrà indossare una maschera protettiva

Dopo lo scontro con Davis nel match contro l'Udinese, il difensore si è operato: le sue condizioni
Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara contro l'Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il difensore della Roma verrà quindi dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva.

Roma, operazione e maschera protettiva per Mancini

Mancini si era scontrato violentemente contro Davis, attaccante dei friuliani: rimasto a terra sanguinante, ha visto l’intervento immediato dello staff sanitario e l’uscita temporanea dal campo per le medicazioni. Dopo le cure, il difensore giallorosso è rientrato in campo con una vistosa fasciatura, tornando subito a lottare senza esitazioni.

 

 

 

