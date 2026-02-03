Mancini, intervento riuscito per la frattura al naso: dovrà indossare una maschera protettiva

Gianluca Mancini , in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara contro l' Udinese , è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura . Il difensore della Roma verrà quindi dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva .

Roma, operazione e maschera protettiva per Mancini

Mancini si era scontrato violentemente contro Davis, attaccante dei friuliani: rimasto a terra sanguinante, ha visto l’intervento immediato dello staff sanitario e l’uscita temporanea dal campo per le medicazioni. Dopo le cure, il difensore giallorosso è rientrato in campo con una vistosa fasciatura, tornando subito a lottare senza esitazioni.