Pellegrini: "La Conference vinta è una coppa che ne vale mille. Contro la Lazio..."
"Quanti trofei ho vinto? Ne ho vinta una di coppa con la Roma, ma è come se ne valesse mille". Lorenzo Pellegrini non ha dubbi e ricorda con entusiasmo il successo con i giallorossi in Conference League nel 2022. Il capitano giallorosso ha risposto alle domande dei bambini della scuola primaria "Fiume Giallo" dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci di Roma durante l'evento organizzato da Sport e Salute e Adidas per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento.
Pellegrini e il gol alla Lazio: "Il più bello"
Pellegrini ha poi ricordato il gol segnato nel derby con la Lazio su punizione nella stagione 2021-22: "Il gol più bello segnato nella mia carriera". Tra autografi, sorrisi e selfie, il capitano giallorosso ha ricordato che "lo sport da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento". E poi ancora: "Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti".