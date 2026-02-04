Pellegrini: "La Conference vinta è una coppa che ne vale mille. Contro la Lazio..."

"Quanti trofei ho vinto? Ne ho vinta una di coppa con la Roma, ma è come se ne valesse mille". Lorenzo Pellegrini non ha dubbi e ricorda con entusiasmo il successo con i giallorossi in Conference League nel 2022. Il capitano giallorosso ha risposto alle domande dei bambini della scuola primaria "Fiume Giallo" dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci di Roma durante l'evento organizzato da Sport e Salute e Adidas per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento.