mercoledì 4 febbraio 2026
Stadio della Roma, altri passi avanti: adesso si attende il voto per il pubblico interesse  

Il piano è ottenere la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni: tutti i dettagli
Oggi è andata in scena in Campidoglio la riunione di maggioranza per lo Stadio della Roma. Una mossa importante che va nella direzione di passi reali per il futuro del club. Il piano è ottenere la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni,  successivamente ci sarà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina. Si tratta di Ambiente, Sport, Patrimonio, Mobilità, Urbanistica e Lavori Pubblici.  

Stadio della Roma, le tempistiche per il voto 

Dal Campidoglio fanno sapere che l'obiettivo è andare in aula per la conferma del pubblico interesse entro fine febbraio, anche e soprattutto per rispettare i termini in vista della candidatura dello Stadio della Roma per l'Europeo del 2032.

 

 

 

