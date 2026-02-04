Stadio della Roma, altri passi avanti: adesso si attende il voto per il pubblico interesse  

Oggi è andata in scena in Campidoglio la riunione di maggioranza per lo Stadio della Roma. Una mossa importante che va nella direzione di passi reali per il futuro del club. Il piano è ottenere la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni, successivamente ci sarà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina. Si tratta di Ambiente, Sport, Patrimonio, Mobilità, Urbanistica e Lavori Pubblici.