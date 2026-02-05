Dai rinnovi al mercato, fino a Gasperini e Massara: Ranieri dice tutto sulla Roma

“ Malen è un giocatore di grandissima esperienza e ci mancava, così come Vaz che è un punto di riferimento che dovrà capire il gioco di Gasperini. Ha sempre fatto l’ala ma ha quella capacità di saltare l’uomo per cui nell’uno contro uno è molto bravo. Zaragoza è uno di quelli che rompe la marcatura. Rinnovi? Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi , sennò non ce la facciamo con il Fair Play finaziario. In base a quello che i giocatori fanno sul campo, quello che dice l'allenatore e le loro richieste, vedremo: se c'è un incontro e si riescea trovare l'accordo bene, sennò ci si saluta".

Ranieri su Totti: "Ci stiamo pensando..."

"Obiettivo? Non abbiamo chiesto direttamente la Champions League anche se è la volontà di tutti. La richiesta all'allenatore è stata quella di fare un progetto di 3 anni e cercare di fare bene, di arrivarci in Champions League, starci e magari vincere anche lo Scudetto. Non si può dire ad un alleantore 'voglio subito andare in Champions League', perché stiamo costruendo qualcosa qui. Lui vuole creare un blocco di 15-16 giocatori di grande qualità, il prima possibile sarebbe meglio ma non tutto si può fare. Quando i Friedkin mi chiedono 'cosa ne pensi?' rispondo sempre che sono d'accordo con Gian Piero. Siamo molto contenti di come Gasperini sta facendo e di come giochi la squadra. Scelta di Gasp? C’è stata una lista di nomi e io ho detto la mia, poi loro hanno parlato con gli allenatori e hanno scelto. Futuro? Il nuovo stadio lo dice ampiamente quanto i Friedkin sono coinvolti sul futuro. Hanno preso un allenatore per 3 anni, questo è il loro modus operandi, stiamo costruendo e stiamo crescendo. Noi siamo tutti uniti, quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto e siamo tutti d’accordo. Dobbiamo avere però il tempo per arrivare alla sua visione. Un possibile ritorno di Totti? Ci stiamo pensando... Mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma“.