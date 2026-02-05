Dai rinnovi al mercato, fino a Gasperini e Massara: Ranieri dice tutto sulla Roma
Claudio Ranieri ha riacceso una speranza nei cuori di tutti i romanisti, vedere, nuovamente, Francesco Totti in dirigenza. Ha ammesso di sapere che "I Friedkin ci stanno pensando, Francesco è parte di questo club". L'eventuale ruolo ritagliato per lui potrebbe essere quello di una figura operativa, come Paolo Maldini al Milan. Per ora nessuna decisione è stata presa ma sembrerebbe poterci essere un disgelo tra la Roma ed il suo ex capitano che si erano separati nel 2019 dopo delle divergenze legate al ruolo che Totti avrebbe dovuto avere all'interno della dirigenza romanista. Proprio in quell'anno, Totti spinse per il ritorno di Ranieri alla Roma dopo l'esonero di Di Francesco, magari ora la presenza di Sir Claudio in dirigenza, nel ruolo di senior advisor, potrà aiutare Totti a riconciliarsi con la sua Roma. E proprio Ranieri ha parlato della Roma, come squadra e società, ai microfoni di Sky Sport.
Ranieri su Gasperini e Massara: "Hanno due caratteri diversi"
"Stiamo facendo molto bene con la squadra, Gasperini è molto bravo. Gian Piero ha già detto quello che noi sappiamo dall’inizio, la voglia è quella di andare il più in alto possibile ma sappiamo che stiamo costruendo. A inizio campionato ho detto che avremmo passato due mercati di difficoltà, e non pensavo di poter vedere tutti questi arrivi: questo è segno che Gasperini è molto bravo. Vaz è stato un ingaggio voluto da noi tutti. Tutte le squadre in Europa stanno acquistando giocatori giovani a 50/60 milioni e non si può competere contro club come Chelsea o Liverpool. Noi quindi andiamo a cercare questi ragazzi come Vaz. Gasperini e Massara? Hanno due caratteri differenti: a Gian Piero piace stare lì e martellare, martella tutti e questa è la sua forza. È il tipo di persona che batte i pugni. Massara invece è molto riflessivo, incassa molto bene e cerca di fare il suo lavoro: lui sente l’allenatore e quello che può fare con la società. Io sto nel mezzo”.
Ranieri sui rinnovi: "Gli ingaggi vanno abbassati, sennò non ce la facciamo"
“Malen è un giocatore di grandissima esperienza e ci mancava, così come Vaz che è un punto di riferimento che dovrà capire il gioco di Gasperini. Ha sempre fatto l’ala ma ha quella capacità di saltare l’uomo per cui nell’uno contro uno è molto bravo. Zaragoza è uno di quelli che rompe la marcatura. Rinnovi? Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi, sennò non ce la facciamo con il Fair Play finaziario. In base a quello che i giocatori fanno sul campo, quello che dice l'allenatore e le loro richieste, vedremo: se c'è un incontro e si riescea trovare l'accordo bene, sennò ci si saluta".
Ranieri su Totti: "Ci stiamo pensando..."
"Obiettivo? Non abbiamo chiesto direttamente la Champions League anche se è la volontà di tutti. La richiesta all'allenatore è stata quella di fare un progetto di 3 anni e cercare di fare bene, di arrivarci in Champions League, starci e magari vincere anche lo Scudetto. Non si può dire ad un alleantore 'voglio subito andare in Champions League', perché stiamo costruendo qualcosa qui. Lui vuole creare un blocco di 15-16 giocatori di grande qualità, il prima possibile sarebbe meglio ma non tutto si può fare. Quando i Friedkin mi chiedono 'cosa ne pensi?' rispondo sempre che sono d'accordo con Gian Piero. Siamo molto contenti di come Gasperini sta facendo e di come giochi la squadra. Scelta di Gasp? C’è stata una lista di nomi e io ho detto la mia, poi loro hanno parlato con gli allenatori e hanno scelto. Futuro? Il nuovo stadio lo dice ampiamente quanto i Friedkin sono coinvolti sul futuro. Hanno preso un allenatore per 3 anni, questo è il loro modus operandi, stiamo costruendo e stiamo crescendo. Noi siamo tutti uniti, quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto e siamo tutti d’accordo. Dobbiamo avere però il tempo per arrivare alla sua visione. Un possibile ritorno di Totti? Ci stiamo pensando... Mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma“.
