Massara e la confessione su Totti: "Il ritorno alla Roma? Lui e i Friedkin hanno un ottimo rapporto..."

Prima della partita contro il Cagliari, Massara è tornato a parlare del possibile ritorno di Francesco Totti, che stasera è all'Olimpico, all'interno dell'organigramma della Roma: "Francesco è la storia di questo club, lui e i Freidkin hanno un ottimo rapporto", ha affermato il direttore sportivo dei giallorossi ai microfoni di Dazn. "Sull'eventuale ritorno sono valutazioni che attengono alla proprietà che vuole solo il bene del club. Faranno valutazioni a tempo debito riguardo questa possibilità". Massara ha parlato poi della sessione invernale: "Il mercato si è chiuso con arrivi importanti, giocatori per il reparto offensivo che sembrava essere quello più bisogonoso di nuovi inserimenti. Porteranno qualità per farci crescere".