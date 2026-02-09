Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Massara e la confessione su Totti: "Il ritorno alla Roma? Lui e i Friedkin hanno un ottimo rapporto..."

La leggenda dei giallorossi è allo stadio Olimpico per la partita contro il Cagliari: le parole del direttore sportivo
2 min
TagsmassaraRomaTotti
Roma

Roma

Prima della partita contro il Cagliari, Massara è tornato a parlare del possibile ritorno di Francesco Totti, che stasera è all'Olimpico, all'interno dell'organigramma della Roma: "Francesco è la storia di questo club, lui e i Freidkin hanno un ottimo rapporto", ha affermato il direttore sportivo dei giallorossi ai microfoni di Dazn. "Sull'eventuale ritorno sono valutazioni che attengono alla proprietà che vuole solo il bene del club. Faranno valutazioni a tempo debito riguardo questa possibilità". Massara ha parlato poi della sessione invernale: "Il mercato si è chiuso con arrivi importanti, giocatori per il reparto offensivo che sembrava essere quello più bisogonoso di nuovi inserimenti. Porteranno qualità per farci crescere".

Le parole di Massara

Il ds ha parlato anche del rapporto con Gasperini: "Il nostro obiettivo è quello di crescere e abbiamo un grande allenatore che saprà massimizzare i nostri valori. Con Gasperini abbiamo un unico obiettivo, far crescere squadra e società nel miglior modo possibili. Lavoriamo in quest unica direzione e cerchiamo di fare meglio. Noi pensiamo a noi e alle nostre partite, con quelle possono arrivare i risultati. Finora la stagione è stata positiva, affrontiamo un Cagliari in salute ma cercheremo di portare a casa un risultato importante per noi".

