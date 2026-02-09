Roma-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo allo stadio Olimpico LIVE
Il weekend dedicato alla 24esima giornata di Serie A si chiude con Roma-Cagliari. La squadra di Gian Piero Gasperini ospita la formazione di Fabio Pisacane allo stadio Olimpico: una vittoria consentirebbe ai giallorossi di agganciare la Juve al quarto posto in classifica, a -3 dal Napoli di Conte. Segui la partita di oggi in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:17
Esposito a Sky: "Sacrificio e voglia di non prendere gol"
Così Sebastiano Esposito : "I numeri del Cagliari? Tutte queste cose le guardiamo e non le guardiamo. Oggi dobbiamo pensare sicuramente a far bene e a fare una partita di sacrificio. Mi è piaciuto il sacrificio che abbiamo messo in campo e la voglia di non prendere gol. Il mio record di gol? Quest'anno ho fatto più assist rispetto all'anno scorso, poi dico sempre che io non vivo per il gol. Sono uno che si sacrifica, poi se arrivano gol e assist sono contento. Ma l'importante è portare punti alla squadra".
20:16
N'Dicka a Sky: "Atteggiamento forte, dobbiamo continuare così"
N'Dicka a Sky Sport: "Si riparte dopo la sconfitta di Udine con atteggiamento forte, andiamo forte stasera. Dobbiamo continuare così, è buono per noi, siamo forti e abbiamo fame. Dobbiamo continuare ad aiutare la squadra. Il ko dell'andata? Campionato duro, difficile, non c'è nessuna squadra debole, oggi partita tosta. Dobbiamo rispondere".
20:15
Palestra ritrova Gasperini
Marco Palestra, che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione proprio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini (nove presenze con l’Atalanta), è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione nei top cinque campionati europei (35). Inoltre, sempre tra i pari ruolo, il terzino del Cagliari (un gol e 4 assist) è uno dei soli due nati dal 2005 in avanti ad aver già preso parte ad almeno cinque reti, assieme a Saël Kumbedi del Wolfsburg (5 assist).
20:05
Panchina per Zaragoza, chance per Pisilli
Un paio di novità nell'undici titolare scelto da Gasperini: Pellegrini preferito al neo arrivato Zaragoza, mentre toccherà al giovane Pisilli sostituire El Aynaoui. Solo panchina per il marocchino. Davanti, confermato Malen.
19:57
Totti presente all'Olimpico
A pochi giorni dalle parole di Claudio Ranieri, ecco Francesco Totti allo stadio Olimpico: ci sarà anche l'iconico capitano giallorosso tra gli spettatori di Roma-Cagliari.
19:52
Le scelte ufficiali di Pisacane
Questa la formazione ufficiale del Cagliari:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, J. Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; S. Esposito, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.
19:49
La formazione ufficiale della Roma
Ecco le scelte ufficiali di Gasperini:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
19:42
Cagliari all'Olimpico con la terza maglia
Questa sera, il Cagliari scenderà in campo all'Olimpico con il terzo kit 2025/26: maglia azzurra con dettagli rossoblù per gli uomini di Pisacane.
19:35
Serie A, la classifica aggiornata
Nell'altra sfida del lunedì, l'Atalanta sta vincendo 2-0 contro la Cremonese a Bergamo. La Roma, invece, ha la possibilità di riagganciare la zona Champions e la Juve di Spalletti a quota 46. LA CLASSIFICA AGGIORNATA
19:25
Il Cagliari non segna in casa della Roma da tre partite
La Roma ha vinto le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti. Inoltre, i giallorossi hanno trovato la via del gol in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato. Una sola eccezione: uno 0-0 il 25 novembre 2013, con Rudi Garcia in panchina.
19:20
La probabile formazione di Gasperini
A breve le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari: ecco il probabile undici di Gian Piero Gasperini per la sfida di stasera.
19:15
Roma-Cagliari, cresce l'attesa allo stadio Olimpico
Riflettori puntati sul Monday Night della 24esima giornata di Serie A: cresce l'attesa all'Olimpico per il fischio d'inizio di Roma-Cagliari, previsto per le ore 20:45.
Stadio Olimpico - Roma