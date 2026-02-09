Roma-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo allo stadio Olimpico LIVE

20:17

Esposito a Sky: "Sacrificio e voglia di non prendere gol"

Così Sebastiano Esposito : "I numeri del Cagliari? Tutte queste cose le guardiamo e non le guardiamo. Oggi dobbiamo pensare sicuramente a far bene e a fare una partita di sacrificio. Mi è piaciuto il sacrificio che abbiamo messo in campo e la voglia di non prendere gol. Il mio record di gol? Quest'anno ho fatto più assist rispetto all'anno scorso, poi dico sempre che io non vivo per il gol. Sono uno che si sacrifica, poi se arrivano gol e assist sono contento. Ma l'importante è portare punti alla squadra".

20:16

N'Dicka a Sky: "Atteggiamento forte, dobbiamo continuare così"

N'Dicka a Sky Sport: "Si riparte dopo la sconfitta di Udine con atteggiamento forte, andiamo forte stasera. Dobbiamo continuare così, è buono per noi, siamo forti e abbiamo fame. Dobbiamo continuare ad aiutare la squadra. Il ko dell'andata? Campionato duro, difficile, non c'è nessuna squadra debole, oggi partita tosta. Dobbiamo rispondere".

20:15

Palestra ritrova Gasperini

Marco Palestra, che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione proprio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini (nove presenze con l’Atalanta), è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione nei top cinque campionati europei (35). Inoltre, sempre tra i pari ruolo, il terzino del Cagliari (un gol e 4 assist) è uno dei soli due nati dal 2005 in avanti ad aver già preso parte ad almeno cinque reti, assieme a Saël Kumbedi del Wolfsburg (5 assist).

20:05

Panchina per Zaragoza, chance per Pisilli

Un paio di novità nell'undici titolare scelto da Gasperini: Pellegrini preferito al neo arrivato Zaragoza, mentre toccherà al giovane Pisilli sostituire El Aynaoui. Solo panchina per il marocchino. Davanti, confermato Malen.

19:57

Totti presente all'Olimpico

A pochi giorni dalle parole di Claudio Ranieri, ecco Francesco Totti allo stadio Olimpico: ci sarà anche l'iconico capitano giallorosso tra gli spettatori di Roma-Cagliari.

19:52

Le scelte ufficiali di Pisacane

Questa la formazione ufficiale del Cagliari:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, J. Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; S. Esposito, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.

19:49

La formazione ufficiale della Roma

Ecco le scelte ufficiali di Gasperini:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.