Gasperini e il commento dopo Roma-Cagliari: "Malen mi ricorda Vialli. San Valentino con Massara? Spero abbia di meglio..."

ROMA - "Abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto il primo tempo. Questa squadra reagisce sempre, è entrata in campo con carattere, voleva riscattare la sconfitta di Udine. Peccato non aver chiuso il primo tempo con un gol in più, abbiamo lasciato la gara aperta. Anche il secondo tempo mi è piaciuto, con la squadra che ha mostrato un buon livello". Così l' allenatore della Roma , Gian Piero Gasperini , commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Cagliari .

Gasperini: "Malen? Mi ricorda Vialli"

Mattatore del 'Monday Night' dell'Olimpico Donyell Malen, autore della decisiva ai rossoblù di Pisacane. Gasperini ha solo parole al miele per l'olandese e il paragone è di quelli da urlo: "Se me lo aspettavo così decisivo? Sì, sono convinto che segnerà ancora tanto. Dobbiamo essere bravi a supportarlo e a servirlo bene con qualità. Ha caratteristiche difficili da contenere. Chi mi ricorda? Ha la potenza e la capacità di smarcarsi di Vialli, nei movimenti è simile. Van Basten invece era più fisico".

Gasperini: "San Valentino con Massara? Vi dico che..."

L'allenatore giallorosso, visibilmente soddisfatto dopo il match contro i sardi che permette alla Roma di agganciare la Juve al quarto posto, in piena zona Champions League, scherza con lo studio di Sky Sport: "Sabato è San Valentino, andrà a cena con Massara? Spero che lui abbia di meglio da fare (ride, ndr). Io ho la fama di allenatore che terrorizza i giornalisti? Non è vero (ride, ndr). Chi lo dice che sono cattivo?", scherza ancora Gasperini che poi dà il suo giudizio su Palestra, suo giocatore ai tempi dell'Atalanta: "Palestra è un top, è un 2005. Abbiamo cominciato a farlo allenare con l'Atalanta da minorenne, poi è andato con l'Under 23 anche perché davanti aveva tanta concorrenza. La sua crescita è stata importante, l'esperienza gli è servita. Ora sta giocando da grande calciatore. Un commento sull'arbitraggio? Finalmente una partita perfetta". Sulla corsa alla Champions League: "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali, abbiamo agganciato la Juventus. Siamo lì con Napoli, Milan e c'è il Como dietro. Speriamo di recuperare gli infortunati tra cui Ferguson, Dybala, El Shaarawy e Kone e speriamo di avere un attacco prolifico, per raggiungere i traguardi serve un attacco che fa gol".