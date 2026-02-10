Vi ricordate questo ex attaccante della Roma? Adesso vuole fare il cattivo in James Bond

Ricordate John Carew ? L'attaccante norvegese, ex Roma , sta riscuotendo successo come attore su Netflix e ora ambisce a un preciso ruolo: "Vorrei essere il cattivo in un film di James Bond ", ha ammesso nel corso di un'intervista a The Athletic. Carew, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2012 dopo aver giocato per il West Ham , ha spiegato: "Voglio essere il braccio destro del cattivo, come un assassino silenzioso che perde uno scontro con Bond a metà".

Carew: "Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione nel 2009"

Carew ha spiegato: "Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione nel 2009. Avevo interesse per la recitazione già durante la mia carriera calcistica. Da giovane mi sono dedicato completamente al calcio. Ho iniziato a recitare un po' più tardi, senza alcuna esperienza pregressa in materia. È stato l'apprendimento della teoria e degli aspetti tecnici della recitazione ad interessarmi davvero. Non credo di aver detto molto ai miei compagni di squadra rispetto a questa mia vocazione. Non sono una di quelle persone che parla sempre delle cose, a meno che non sia necessario. Poi, quando mi sono ritirato, ho avuto più tempo".

Carew e la carriera da attore

Carew ha debuttato nel 2014 nel film horror canadese Dead of Winter e nel 2015 con il film Caudillos, seguiti poi da due apparizioni nel 2018 e nel 2019 in Norvegia in Home Ground. Il thriller di spionaggio Black Frost e il celebre Maleficent, con Angelina Jolie, sono due delle opere più note alle quali ha preso parte: "Come giocatore sei abituato alla pressione, quindi ci sono delle somiglianze. Lavorare con gli altri è un lavoro di squadra. Tutti cercano di creare qualcosa insieme, come una squadra che cerca di vincere una partita. Ognuno deve fare bene il proprio lavoro e tutti dipendono gli uni dagli altri", ha aggiunto e concluso Carew.