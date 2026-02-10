Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Vi ricordate questo ex attaccante della Roma? Adesso vuole fare il cattivo in James Bond

Nuovi progetti cinematografici in cantiere dopo aver debuttato nel 2014 nel film horror canadese Dead of Winter e nel 2015 con il film Caudillos
3 min
TagsCarewRomajames bond
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ricordate John Carew? L'attaccante norvegese, ex Roma, sta riscuotendo successo come attore su Netflix e ora ambisce a un preciso ruolo: "Vorrei essere il cattivo in un film di James Bond", ha ammesso nel corso di un'intervista a The Athletic. Carew, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2012 dopo aver giocato per il West Ham, ha spiegato: "Voglio essere il braccio destro del cattivo, come un assassino silenzioso che perde uno scontro con Bond a metà"

Carew: "Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione nel 2009"

Carew ha spiegato: "Ho iniziato a prendere lezioni di recitazione nel 2009. Avevo interesse per la recitazione già durante la mia carriera calcistica. Da giovane mi sono dedicato completamente al calcio. Ho iniziato a recitare un po' più tardi, senza alcuna esperienza pregressa in materia. È stato l'apprendimento della teoria e degli aspetti tecnici della recitazione ad interessarmi davvero. Non credo di aver detto molto ai miei compagni di squadra rispetto a questa mia vocazione. Non sono una di quelle persone che parla sempre delle cose, a meno che non sia necessario. Poi, quando mi sono ritirato, ho avuto più tempo".

Carew e la carriera da attore

Carew ha debuttato nel 2014 nel film horror canadese Dead of Winter e nel 2015 con il film Caudillos, seguiti poi da due apparizioni nel 2018 e nel 2019 in Norvegia in Home Ground. Il thriller di spionaggio Black Frost e il celebre Maleficent, con Angelina Jolie, sono due delle opere più note alle quali ha preso parte: "Come giocatore sei abituato alla pressione, quindi ci sono delle somiglianze. Lavorare con gli altri è un lavoro di squadra. Tutti cercano di creare qualcosa insieme, come una squadra che cerca di vincere una partita. Ognuno deve fare bene il proprio lavoro e tutti dipendono gli uni dagli altri", ha aggiunto e concluso Carew.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

