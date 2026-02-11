Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, siamo Donny

Leggi il commento sull'attaccante olandese dei giallorossi, protagonista di una doppietta da urlo contro il Cagliari
Mimmo Ferretti
1 min
Roma

Roma

È il gioco cult di Carnevale, e sta impazzando sui social, nelle radio, nei bar e negli uffici anche oltre i confini della Capitale. Si chiama “A chi somiglia?” e ha come protagonista, unico e assoluto, Donny Malen, il nuovo centravanti della Roma. Se lo s

