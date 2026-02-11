Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, migliora anche Robinio Vaz

La Roma è chiamata a una sfida di grande prestigio nella prossima giornata di campionato. Al "Maradona" nel prossimo turno i giallorossi saranno ospiti del Napoli. Dall'allenamento odierno giungono buone notizie per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala , infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria.

Dybala torna in gruppo. Personalizzato per Soulé e Hermoso

Paulo Dybala sembra avere smaltito l'infiammazione alla capsula laterale del ginocchio sinistro e si candida così per una maglia dal primo minuto contro la squadra di Conte. Migliorano anche le condizioni di Robinio Vaz, che è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni nel corso del suo percorso di recupero dopo la lesione al soleo. Lavoro personalizzato per Matias Soulé e Mario Hermoso, alle prese rispettivamente con un fastidio al pube e una contusione al piede. Prosegue il lavoro individuale per Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk.