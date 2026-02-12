Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, ora Gasperini ha tante combinazioni per l’attacco. Ma c’è un giocatore fondamentale

Il tecnico dei giallorossi contro il Napoli può contare su un reparto numeroso e studiare l’assetto migliore per segnare
Jacopo Aliprandi
4 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

C ’è un’aria diversa a Trigoria. Profuma di occasioni, di porte che si spalancano, di palloni che finalmente gonfiano la rete invece di accarezzarla e basta. Dieci personaggi in cerca di gol, dieci storie che si intrecciano, una sola missione: spingere la Roma verso la Champions migliorando un reparto che adesso si trova al nono posto tra gli attacchi del campionato e vuole scalare posizioni. E al centro del vortice c’è lui, Donny Malen, l’uomo che ha acceso la miccia e che ora tiene la fiamma alta. La rivelazione è diventata sostanza. Con Malen la Roma segna, e non è un dettaglio: è una svolta. Abituarsi a fare più di un gol a partita - evento raro troppe volte in stagione - significa cambiare mentalità, ritmo, postura. Significa guardare l’avversario e sapere di poter archiviare i match senza soffrire, oppure soffrire ma sapendo poi ribaltare un risultato negativo. E per la Roma questo è ossigeno puro.

Le scelte di Gasperini

Il bello, per Gasp, è che per la prima volta non deve inventarsi magie con le figurine contate. In attesa dei rientri di El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, sono sette gli uomini per tre maglie davanti. Una parola che a Trigoria suona quasi nuova: scelta. C’è chi ha già vissuto certe pressioni e chi invece scalpita con la faccia tosta dei giovani, come quel Vergara che oggi fa sorridere Conte e che domenica sfiderà i giallorossi con il suo Napoli. Stimoli, incroci, destini. E no, Gasperini non sarà Giovanni Mucciaccia, e il vice Gritti non è “Capo”, la statua parlante, ma qui l’attacco d’arte c’è davvero. Un reparto offensivo che può cambiare forma, colore, pennellata a seconda dell’avversario. E stavolta finalmente senza doverlo rattoppare con la colla vinilica. Già il solo parlare di ballottaggi è un segnale forte: questa Roma non è più monocorde, ha tavolozza e fantasia.

Gol e assist

Il tridente titolare è un laboratorio di qualità. Malen è il terminale, il finalizzatore chiamato a timbrare con continuità. Accanto a lui Soulé, numeri veri: sette gol e sette assist, il motore creativo di una squadra che ora produce. E poi Dybala, rientrato in gruppo con quella voglia sottile che hanno i campioni quando sentono odore di palcoscenico. Il dialogo con Malen, già visto contro il Torino, è una promessa: tecnica, visione, colpi che spostano gli equilibri.

L'imprevedibilità

Quando la partita si sporca, serve chi rompe gli schemi. Zaragoza, Robinio Vaz, Venturino: talento fresco, gambe leggere, nessuna paura. Gasp li ha già lanciati a gara in corso per cambiare ritmo e inerzia. Con Vaz e Venturino è arrivato un pari pesante contro il Milan, non un episodio ma un segnale. E poi Ferguson, che tra campionato ed Europa League avrà le sue chance: prima dell’infortunio alla caviglia stava trovando continuità, e quella fame non se n’è andata. Almeno Gasp lo spera.

I giocatori che regalano esperienza

E quando serve la testa, il tecnico può contare su di loro. Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk (gli ultimi due ora ko). Esperienza, nervi saldi, gestione dei momenti. Pellegrini è il jolly emotivo e tecnico, uno che può stare in ogni categoria e a cui Gasp chiede sempre di alzare l’asticella. Perché adesso il margine d’errore si è assottigliato: l’attacco deve colpire, ma anche guidare. Dieci uomini, tre ruoli, infinite combinazioni. Qualità, imprevedibilità, esperienza. La Roma ha trovato gol, alternative, convinzione. E quando una squadra scopre di poter fare male in tanti modi diversi, smette di sognare e comincia a crederci davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, buone notizie per GasperiniRoma, siamo Donny

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS