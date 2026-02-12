Il più giovane abbonato della Roma commuove tutti: la storia da brividi del piccolo Enea

ROMA - Dalla Treccani: Enea, l’eroe progenitore dei Romani. Enea però è anche il nome del più giovane abbonato della Roma in questa stagione. Quando i suoi genitori, Valeria e Matteo, gli hanno regalato la tessera in Tribuna Tevere Nord, aveva appena un anno e mezzo. Quel gesto era un tentativo di regalare al loro bambino un briciolo di normalità, in una vita segnata fin dal primo respiro da una lotta contro una patologia rara e gravissima. «Perché la Roma fa parte della nostra vita. Fino ad oggi si è dimostrato un piccolo grande eroe. Sogno che possa crescere bene e che il suo futuro sia ricco di felicità e salute», ha detto la mamma al sito ufficiale della Roma, dove è possibile trovare il racconto completo. Il piccolo ha affrontato sei interventi chirurgici e lunghi periodi in ospedale. Inoltre ha bisogno di due dispositivi medici permanenti. Adesso è uscito dal tunnel più buio, la strada è ancora lunga, ma il peggio sembra passato, tanto che Enea è stato premiato dal Roma Club Martina Verrelli per la sua tenacia. La Roma ieri ha raccontato la storia sui suoi canali social, i tifosi da allora hanno un nuovo piccolo grande idolo.