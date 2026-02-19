Retroscena Totti, 20 anni fa l'operazione shock alla caviglia: l'assurda previsione della settimana prima

ROMA - Un anniversario triste cade oggi per Francesco Totti che esattamente nello stesso giorno di venti anni fa , il 19 febbraio del 2006, fu operato alla caviglia sinistra dopo l'infortunio causato da un'entrata killer del difensore Richiard Vanigli nel corso del precedente match giocato dalla Roma contro l'Empoli all'Olimpico .

Totti, 20 anni fa l'operazione alla caviglia: l'assurda previsione

Un vero shock per l'ex capitano giallorosso, che riuscì comunque a recuperare in tempo per andare a vincere la Coppa del Mondo in Germania con l'Italia di Marcello Lippi. A venti anni di distanza però torna in mente l'assurda previsione fatta dallo stesso Totti, che la settimana prima dell'infortunio andò in tv all'allora 'Roma Channel' a far vedere le foto delle caviglie e disse: "Se continuano a prendermi a calci così prima o poi me le rompo". Una triste 'profezia' prima di un infortunio che i tifosi della Roma ricordano ancora oggi, vent'anni dopo e con la bandiera giallorossa che sta intanto discutendo con la proprietà il suo ritorno nel club con un ruolo da dirigente.