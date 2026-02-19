Retroscena Totti, 20 anni fa l'operazione shock alla caviglia: l'assurda previsione della settimana prima
ROMA - Un anniversario triste cade oggi per Francesco Totti che esattamente nello stesso giorno di venti anni fa, il 19 febbraio del 2006, fu operato alla caviglia sinistra dopo l'infortunio causato da un'entrata killer del difensore Richiard Vanigli nel corso del precedente match giocato dalla Roma contro l'Empoli all'Olimpico.
Un vero shock per l'ex capitano giallorosso, che riuscì comunque a recuperare in tempo per andare a vincere la Coppa del Mondo in Germania con l'Italia di Marcello Lippi. A venti anni di distanza però torna in mente l'assurda previsione fatta dallo stesso Totti, che la settimana prima dell'infortunio andò in tv all'allora 'Roma Channel' a far vedere le foto delle caviglie e disse: "Se continuano a prendermi a calci così prima o poi me le rompo". Una triste 'profezia' prima di un infortunio che i tifosi della Roma ricordano ancora oggi, vent'anni dopo e con la bandiera giallorossa che sta intanto discutendo con la proprietà il suo ritorno nel club con un ruolo da dirigente.