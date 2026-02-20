Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Totti show, il balletto sulla canzone di Checco Zalone e la prostata fa impazzire i social. Poi sulla cena con Verdone…

L'ex capitano della Roma protagonista in tv su Rai 1, ospite con l'attore e regista a 'L'Eredità-Sfida tra Giganti': tutti i dettagli
ROMA - Show di Francesco Totti in tv, ospite oggi (20 febbraio) su Rai 1 insieme a Carlo Verdone, Letizia Arnò e Paolo Vallesi a 'L'Eredità-Sfida tra Giganti', nel primo dei due appuntamenti pensati per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana. 

Totti e il retroscena sulla cena con Verdone

Per l'ex capitano della Roma (in procinto di tornare nel club con un nuovo ruolo da dirigente) battute con il conduttore Marco Liorni e con i concorrenti, ma anche gag con il suo amico Verdone, grande tifoso giallorosso che ha rivelato anche un retroscena su una cena tra i due. "Gli dissi 'facciamo una cena da me' - ha raccontato l'attore e regista -. Lui mi chiese 'quando? Io gli dissi 'La settimana prossima' ma da allora non l'abbiamo ancora fatta". "E so' passati sette anni!", ha aggiunto Totti scherzando. Verdone a fine puntata ha poi 'rilanciato': "La faremo presto". Immediata la replica dell'ex capitano giallorosso: "Sì, ma paghi il pesce mica la pizza eh?!".

L'ex capitano della Roma ballerino sulle note di Checco Zalone

Divertente poi il momento in cui l'ex numero 10 della Roma e della Nazionale si è cimentato come ballerino sulle note de 'La prostata inflamada', canzone scritta da Checco Zalone per il suo ultimo film 'Buen Camino': Totti l'ha prima ballata insieme a Verdone e poi da solo. (nella pellicola del comico pugliese ha recitato la giovane attrice Letizia Arnò, anche lei ospite del programm). Un'esibizione, quella dell'ex capitano giallorosso, che ha fatto impazzire i tifosi sui social.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

