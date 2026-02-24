Roma, arriva la svolta dei Friedkin: la nuova strategia che potrebbe portare allo scudetto

ROMA - Se questa Roma fosse un film, si ispirerebbe alla Grande Bellezza di Sorrentino e concorrerebbe agli Oscar del calcio per la raffinatezza della sceneggiatura, il disincanto della trama e le visioni suo regista. Dan Friedkin, produttore cinematografico affermato oltre che businessman nel campo delle automobili, dello sport e delle strutture alberghiere di lusso, non sta badando a spese per costruire il suo manifesto imprenditoriale: il tycoon texano, con un patrimonio personale da 10 miliardi secondo Forbes, ha messo sul piatto oltre un miliardo da quando si è lanciato nell’avventura romanista, acquistando il club, favorendo l’uscita dalla borsa e coprendo le perdite con più di 800 milioni di versamenti, quasi il doppio rispetto a quanto messo da Exor nella Juve dal 2020. Un miliardo e cento milioni per l’esattezza, senza considerare gli investimenti sul mercato dei calciatori. Sarà per questo motivo che la Grande Bellezza è soprattutto una grande ambizione. "Tutti vogliamo andare in Champions, ma i Friedkin vogliono vincere il campionato", ha detto domenica sera Ranieri. Il giorno prima Gasperini era stato categorico sull’obiettivo quarto posto: "Nessuno può mettermi pressione perché la Champions la voglio prima di tutto io. L’ho lasciata a Bergamo e so quanto mi manca". Al netto delle sfumature dialettiche tra le parole pronunciate dal senior advisor e quelle dell’allenatore, le prime orientate al futuro e le seconde al presente (secondo alcuni il rilancio del dirigente non è stato casuale), è evidente la voglia di tutti di alzare l’asticella. Quando in conferenza stampa è stato chiesto al tecnico se la Roma fosse finalmente giunta al livello di Juve, Napoli e Milan, la sua risposta è stata categorica: "Rispetto alla Juve siamo davanti, col Napoli siamo pari e il Milan ci precede in classifica. Almeno per ora". Della serie: l’unico limite, ormai, è il cielo. Più che azzurro, nerazzurro.