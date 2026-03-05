Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bufera sui social, il Siviglia prende in giro la Roma e i tifosi non ci stanno: proteste e reazioni, cosa è successo

Gli andalusi hanno rilanciato un post dell'Uefa che celebrava la finale del 2023 a Budapest, accompagnandolo con un commento che ha scatenato le polemiche: i dettagli
3 min
TagsRomaSivigliaUefa
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Bufera sui social, con proteste e reazioni da parte dei tifosi della Roma dopo un post del Siviglia a commento di quello pubblicato poche ore prima della Uefa, che sui propri profili ufficiali ha voluto ricordare la finale dell'Europa League 2022/23 (vinta dagli andalusi contro i giallorossi di José Mourinho il 31 maggio 2023 a Budapest, in Ungheria).

Bufera social dopo un post del Siviglia

La foto postata dalla Uefa ritrae l'ingresso in campo delle due squadre sul prato della 'Puskas Arena' e il Siviglia l'ha rilanciata accompagnandola da un'immagine dell'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri (nel frattempo passato ai sauditi dell'Al-Ittihad) che bacia il trofeo dopo il successo del Siviglia ai calci di rigore (1-1 il risultato al termine dei supllementari). "Dall'admin a tutti i tifosi della Roma presenti tra i commenti" è invece il testo il post, che ha inevitabilmente scatenato proteste e reazioni da parte dei sostenitori giallorossi.

 

 

Proteste e reazioni dei tifosi della Roma

E se qualcuno ha risposto pubblicando tra i commenti il logo della seconda divisione spagnola, alludendo alle difficoltà incontrate in Liga dal Siviglia dell'ex laziale Almeyda (già quest'anno fuori dalle coppe europee), tanti sono i riferimenti all'arbitro Anthony Taylor la cui direzione di gara fu pesantemente contestata dalla Roma (con Mourinho in testa). Ed ecco così che sono spuntati diversi fotomontaggi, in cui il 'fischietto' inglese indossa la maglia degli andalusi o prende il posto del trofeo per essere baciato da En-Nesyri. A distanza di quasi tre anni insomma, la sfida di Budapest non sembra ancora finita.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gasperini a tutta RomaRoma, non c'è pace per Ferguson

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS