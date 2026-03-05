Bufera sui social, il Siviglia prende in giro la Roma e i tifosi non ci stanno: proteste e reazioni, cosa è successo

ROMA - Bufera sui social, con proteste e reazioni da parte dei tifosi della Roma dopo un post del Siviglia a commento di quello pubblicato poche ore prima della Uefa, che sui propri profili ufficiali ha voluto ricordare la finale dell' Europa League 2022/23 (vinta dagli andalusi contro i giallorossi di José Mourinho il 31 maggio 2023 a Budapest , in Ungheria).

Bufera social dopo un post del Siviglia

La foto postata dalla Uefa ritrae l'ingresso in campo delle due squadre sul prato della 'Puskas Arena' e il Siviglia l'ha rilanciata accompagnandola da un'immagine dell'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri (nel frattempo passato ai sauditi dell'Al-Ittihad) che bacia il trofeo dopo il successo del Siviglia ai calci di rigore (1-1 il risultato al termine dei supllementari). "Dall'admin a tutti i tifosi della Roma presenti tra i commenti" è invece il testo il post, che ha inevitabilmente scatenato proteste e reazioni da parte dei sostenitori giallorossi.

Proteste e reazioni dei tifosi della Roma

E se qualcuno ha risposto pubblicando tra i commenti il logo della seconda divisione spagnola, alludendo alle difficoltà incontrate in Liga dal Siviglia dell'ex laziale Almeyda (già quest'anno fuori dalle coppe europee), tanti sono i riferimenti all'arbitro Anthony Taylor la cui direzione di gara fu pesantemente contestata dalla Roma (con Mourinho in testa). Ed ecco così che sono spuntati diversi fotomontaggi, in cui il 'fischietto' inglese indossa la maglia degli andalusi o prende il posto del trofeo per essere baciato da En-Nesyri. A distanza di quasi tre anni insomma, la sfida di Budapest non sembra ancora finita.