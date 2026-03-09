Pellegrini scrive ai tifosi dopo il rigore causato in Genoa-Roma: "Ora restiamo uniti"

È inciampato involontariamente sul piede di Ellertsson e ha commesso il fallo da rigore trasformato da Messias che ha sbloccato la gara. La Roma ha pagato a caro prezzo l'ingenuità di Lorenzo Pellegrini , salvo poi reagire e trovare il pari immediato con N'Dicka, al suo terzo gol consecutivo in giallorosso. Quando poi, però, Vitinha (la mossa di De Rossi dalla panchina) ha trovato il 2-1 definitivo per il Genoa, chissà cosa avrà pensato Pellegrini di quello sgambetto che ha contribuito alla sconfitta della squadra di Gasperini.

Il messaggio di Pellegrini dopo Genoa-Roma

Il capitano della Roma ci ha rimuginato su e all'indomani del match del Ferraris ha chiesto scusa ai suoi tifosi: "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!", ha scritto attraverso una storia su Instagram. Un modo per fare pubblicamente mea culpa e per pensare subito alla prossima partita, quella importantissima e delicatissima di giovedì prossimo (12 marzo) contro il Bologna, valida per l'andata degli ottavi di Europa League.

Pellegrini difeso da De Rossi dopo la partita

A difendere il centrocampista giallorosso è stato il suo ex compagno di squadra e allenatore, Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù, che ha vissuto una partita particolare per via del suo passato, si è battuto a favore del centrocapista giallorosso, spesso fortemente criticato: "Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist - le parole nel postpartita -. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?"