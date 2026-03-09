Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Colpaccio Roma, arriva il nuovo main sponsor: quanto incasserà il club e la durata del contratto con Eurobet.live

Tutti i dettagli dell'intesa e quando ci sarà la presentazione. Nel frattempo Totti è sempre più vicino al ritorno
Jacopo Aliprandi
2 min
La Roma ha chiuso la partita più attesa: quella del main sponsor. È stato infatti raggiunto l’accordo con Eurobet.live, le parti da una settimana hanno chiuso l’affare e il logo dell’azienda sarà ufficialmente sulle maglie giallorosse già nella delicata sfida di domenica prossima contro il Como.

Quanto incasserà la Roma dall'accordo con Eurobet.live

Il club, da mesi al lavoro per individuare un partner strategico capace di garantire solidità economica e visibilità internazionale, ha trovato in Eurobet.live il profilo giusto per inaugurare un nuovo ciclo commerciale. L’intesa è su base di tre anni e 4 mesi e rappresenta un tassello importante nella crescita dei ricavi commerciali della società: entreranno nelle casse giallorosse oltre 35 milioni, bonus inclusi. Venerdì la presentazione, con un evento che coinvolgerà anche la squadra. Intanto proseguono i contatti con Totti per il suo ritorno: le parti sono sempre più vicine dal raggiungere l’intesa.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

