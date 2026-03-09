Colpaccio Roma, arriva il nuovo main sponsor: quanto incasserà il club e la durata del contratto con Eurobet.live

La Roma ha chiuso la partita più attesa: quella del main sponsor . È stato infatti raggiunto l’accordo con Eurobet.live , le parti da una settimana hanno chiuso l’affare e il logo dell’azienda sarà ufficialmente sulle maglie giallorosse già nella delicata sfida di domenica prossima contro il Como .

Quanto incasserà la Roma dall'accordo con Eurobet.live

Il club, da mesi al lavoro per individuare un partner strategico capace di garantire solidità economica e visibilità internazionale, ha trovato in Eurobet.live il profilo giusto per inaugurare un nuovo ciclo commerciale. L’intesa è su base di tre anni e 4 mesi e rappresenta un tassello importante nella crescita dei ricavi commerciali della società: entreranno nelle casse giallorosse oltre 35 milioni, bonus inclusi. Venerdì la presentazione, con un evento che coinvolgerà anche la squadra. Intanto proseguono i contatti con Totti per il suo ritorno: le parti sono sempre più vicine dal raggiungere l’intesa.