Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Bernardeschi meraviglioso a giro, Svilar vola e salva tutto: l'incredibile FOTOSEQUENZA

Svilar infortunato chiama i soccorsi, Mile smonta la fake news: "Ma no, avevo una lacrima..."

Il portiere della Roma commenta il pareggio con il Bologna e rassicura tutti sulle sue condizioni
TagsEuropa LeagueSvilarBologna
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

È quasi sorpreso Svilar, quando a fine partita gli vengono chieste rassicurazioni sulle sue condizioni, che sono ottime. Il portiere giallorosso smonta una possibile fake news e commenta serenamente il pari della Roma in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League.

"Nessun problema, solo una lacrima"

Dalla tribuna era parso vedere Svilar richiamare l'attenzione della panchina romanista, sembrava per un problema alla caviglia. In realtà è lo stesso estremo difensore a chiarire: "No, nessun problema fisico. Avevo una lacrima in un occhio che non potevo togliere e con la luce dei riflettori mi dava fastidio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

"Tutto aperto, ce la giochiamo all'Olimpico"

Commentando il risultato, Svilar osserva: "Certamente le nostre avversarie hanno imparato a conoscerci e pensano come prima cosa a limitare il nostro gioco. Ma noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e poi ce la giochiamo sul campo. Se i nostri rivali giocano sporco, dobbiamo sporcarci anche noi. Loro si sono lamentati dell'arbitraggio? A me è parso cinquanta e cinquanta, ha lasciato giocare e per me questo è il calcio. Prospettive? Aspettiamo la sfida dell'Olimpico...".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

È quasi sorpreso Svilar, quando a fine partita gli vengono chieste rassicurazioni sulle sue condizioni, che sono ottime. Il portiere giallorosso smonta una possibile fake news e commenta serenamente il pari della Roma in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League.

"Nessun problema, solo una lacrima"

Dalla tribuna era parso vedere Svilar richiamare l'attenzione della panchina romanista, sembrava per un problema alla caviglia. In realtà è lo stesso estremo difensore a chiarire: "No, nessun problema fisico. Avevo una lacrima in un occhio che non potevo togliere e con la luce dei riflettori mi dava fastidio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gasperini non ce la fa più: "Basta domande su Pellegrini"Bologna-Roma: parità nel derby italiano
1
Svilar infortunato chiama i soccorsi, Mile smonta la fake news: "Ma no, avevo una lacrima..."
2
"Tutto aperto, ce la giochiamo all'Olimpico"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS