Svilar infortunato chiama i soccorsi, Mile smonta la fake news: "Ma no, avevo una lacrima..."

"Tutto aperto, ce la giochiamo all'Olimpico"

Commentando il risultato, Svilar osserva: "Certamente le nostre avversarie hanno imparato a conoscerci e pensano come prima cosa a limitare il nostro gioco. Ma noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e poi ce la giochiamo sul campo. Se i nostri rivali giocano sporco, dobbiamo sporcarci anche noi. Loro si sono lamentati dell'arbitraggio? A me è parso cinquanta e cinquanta, ha lasciato giocare e per me questo è il calcio. Prospettive? Aspettiamo la sfida dell'Olimpico...".