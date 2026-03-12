Svilar infortunato chiama i soccorsi, Mile smonta la fake news: "Ma no, avevo una lacrima..."
È quasi sorpreso Svilar, quando a fine partita gli vengono chieste rassicurazioni sulle sue condizioni, che sono ottime. Il portiere giallorosso smonta una possibile fake news e commenta serenamente il pari della Roma in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League.
"Nessun problema, solo una lacrima"
Dalla tribuna era parso vedere Svilar richiamare l'attenzione della panchina romanista, sembrava per un problema alla caviglia. In realtà è lo stesso estremo difensore a chiarire: "No, nessun problema fisico. Avevo una lacrima in un occhio che non potevo togliere e con la luce dei riflettori mi dava fastidio".
"Tutto aperto, ce la giochiamo all'Olimpico"
Commentando il risultato, Svilar osserva: "Certamente le nostre avversarie hanno imparato a conoscerci e pensano come prima cosa a limitare il nostro gioco. Ma noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e poi ce la giochiamo sul campo. Se i nostri rivali giocano sporco, dobbiamo sporcarci anche noi. Loro si sono lamentati dell'arbitraggio? A me è parso cinquanta e cinquanta, ha lasciato giocare e per me questo è il calcio. Prospettive? Aspettiamo la sfida dell'Olimpico...".
