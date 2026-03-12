Bologna-Roma diretta Europa League: segui il derby italiano agli ottavi LIVE

Bologna-Roma, si gioca. Al Dall'Ara scocca l'ora del derby italiano valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League tra i rossoblù di Italiano e i giallorossi di Gasperini. Primo atto della doppia sfida che sancirà chi sarà ad affrontare Lilla o Aston villa nei quarti. La Roma ha chiuso la Fase Campionato all'ottavo posto in classifica. Il Bologna si è piazzato decimo e ai playoff ha eliminato i norvegesi del Brann. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.