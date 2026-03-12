Corriere dello Sport.it
Bologna-Roma diretta Europa League: segui il derby italiano agli ottavi LIVE

Al Dall'Ara la sfida di andata tra i rossoblù di Italiano e i giallorossi di Gasperini: aggiornamenti in tempo reale
2 min
Bologna-Roma, si gioca. Al Dall'Ara scocca l'ora del derby italiano valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League tra i rossoblù di Italiano e i giallorossi di Gasperini. Primo atto della doppia sfida che sancirà chi sarà ad affrontare Lilla o Aston villa nei quarti. La Roma ha chiuso la Fase Campionato all'ottavo posto in classifica. Il Bologna si è piazzato decimo e ai playoff ha eliminato i norvegesi del Brann. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

17:25

Roma, per Koné niente Bologna

Koné ha sostenuto un provino in mattinata in seguito a un problema fisico accusato nella giornata di ieri: il centrocampista francese non sarà della partita. I DETTAGLI

17:20

Dove vedere Bologna-Roma

Dove vedere Bologna-Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

17:15

Bologna-Roma, alle 18:45 il calcio d'inizio

Al Dall'Ara entra nel vivo il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Bologna-Roma: alle 18:45 il fischio d'inizio della gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Stadio Dall'Ara - Bologna

